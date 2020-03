La nueva vida de "Silvita"

La séptima temporada de “Vecinos” ya se puede ver todos los domingos cerca de las 19:30 horas a través de Las Estrellas de Televisa, el proyecto que ya tiene 15 años en el gusto del público ha desarrollado diferentes caminos para sus protagonistas, por ejemplo “Silvita”, personaje que interpreta Mayrín Villanueva, quien luego de estar buscando al hombre de su sueños, este terminó siendo su vecino “Luis”, interpretado por Darío Ripoll.

A propósito del estreno de la nueva temporada, Mayrín comparte en entrevista que el público se va a divertir mucho con las nuevas situaciones que enfrentarán los “Vecinos” domingo a domingo. “¡Ya se casó ‘Silvita’ aunque no lo creamos! Están pasando muchas aventuras con ella y con ‘Luisito’. (Antes) pasaron seis temporadas donde ‘Silvita’ persiguió a sus candidatos a matrimonio y nada más no se le hacía y por más que ponía a San Antonio de cabeza nada más no la libraba, pero ya por fin lo logró, porque así es el amor, cuando menos te das cuenta está a la puerta de tu casa”.

Mayrín está contenta con el giro que ha tenido su personaje. “Yo me la estoy pasando increíble, me encanta la forma en la que ahora está llevando su historia ‘Silvita’. El público está muy a favor de que se haya casado y con quién se casó, los capítulos son muy chistosos y es muy divertido hacer algo diferente, porque aunque es el mismo personaje, pues finalmente ya no está buscando marido”.

Además, entre las sorpresas que hay en esta temporada, está el regreso de “Frankie Rivers” (César Bono), luego de arreglar las diferencias con su familia, y el retorno de “Vanesa” (Roxana Castellanos), la nieta de don “Roque” (Polo Ortín), para recoger las pertenencias que le dejó su abuelo.

Con estos 15 años de trayectoria del programa y de que Mayrín tenga un personaje que ha sido generacional, la actriz dice sentirse muy satisfecha por los resultados que a todos les ha dado el proyecto. “Este personaje para mí siempre ha sido la cereza del pastel, me encanta lo que hago, me encanta actuar y estoy súper agradecida con todo lo que he hecho, pero este proyecto es algo especial, como llevamos tanto tiempo juntos, se vuelve parte de tu familia y de tu vida”.

Sabe Mayrín que pocas veces pasa que un actor tenga una conexión tan grande y tan importante con un personaje. “Somos muy afortunados, creo que somos muy pocas personas a las que nos toca desarrollar un personaje por tantos años y que se logre juntar a todos los que estamos en un proyecto durante tanto tiempo, habla del gran amor que le tenemos al programa porque hacemos circo, maroma y teatro (para seguir ahí), sobre todo el productor que nos tiene la paciencia que aunque estemos en otro proyecto, vamos y venimos y nos andamos convirtiendo en lo que sea para llegar y grabar”.