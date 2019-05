Última temporada de "Orange is the New Black" llegará en julio

Netflix reveló esta mañana en redes sociales la fecha de estreno y las primeras imágenes de la séptima y última temporada de la serie “Orange is the New Black”, protagonizada por Taylor Schilling.

“Perseguirán drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo”

La serie cómica basada en las memorias de Piper Kerman sobre la vida en la cárcel, llegará el próximo 26 de julio a la plataforma de streaming.

De acuerdo con Netflix, en la última entrega, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión les ha cambiado para siempre.

“´Piper´ lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en ´Max´, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella”, dijo la plataforma en un comunicado.

ESPECIAL / Netflix

Por su parte, la relación de amistad entre “Taystee” con “Cindy” todavía está en juego mientras llega la sentencia. “Gloria” y su personal de cocina se enfrentarán a una dura verdad de la nueva fuente de ganancias de “Polycon”.

“Perseguirán drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo”, detalló.

ESPECIAL / Netflix

La serie creada por Jenji Leslie Kohan marcó el comienzo de una era monumental de la televisión en sus seis temporadas que se encuentran disponibles en la plataforma. Abordan, sin temor, algunas de las historias más difíciles, relevantes y humanas de nuestro tiempo.

La sexta temporada de “Orange is the New Black” se transmitió casi el mismo día, un año atrás; es decir, el 27 de juio de 2018 con un total de 13 capítulos que han sido una tradición en todas sus temporadas anteriores, por lo que es probable que esta última entrega contenga la misma cantidad de episodios.

AC