Vive Latino 2026: ¿Qué beneficios incluye cada boleto?

Vive Latino 2026 se acerca y con él la eterna pregunta para quien quiere vivir el festival al máximo: ¿Qué boleto comprar?, desde quien busca sentirse en el epicentro del recinto hasta quien prefiere disfrutar con comodidad y extras VIP, cada tipo de entrada promete una experiencia distinta.

El Vive Latino 2026 se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, icónico escenario que una vez más se convertirá en punto de encuentro para miles de fanáticos dispuestos a vivir una experiencia donde la pasión musical se comparte, se canta y se siente al máximo.

La venta de boletos seguirá el ritual esperado: Ticketmaster será la plataforma oficial encargada de distribuir las entradas en diferentes fases y horarios según el método de pago.

Preventa Citibanamex: este viernes 17 de octubre de 2025, a partir de las 14:00 horas.

Venta general: sábado 18 de octubre de 2025, también desde las 14:00 horas.

Respecto a los boletos serán 4 tipos de boletos que se venderán para el Vive Latino 2026:

General: Abono a 3 mil pesos (Fase 1)

Platino: Abono a 5 mil 670 pesos (Fase única)

Boxes Oro: Abono a 7 mil 100 pesos (Fase única)

Boxes Diamante: Abono a 10 mil pesos (Fase única)

Todas las dudas sobre beneficios por boleto están aquí, ¿Ya sabes por cuál te vas? ��⚡️ pic.twitter.com/tbH9A6BBE8 — Vive Latino (@vivelatino) October 16, 2025

Abono General

Doce horas de música en 5 escenarios

Activaciones de marcas

Casa Comedy

Lucha Libre

Momentos Indio

Aldea Musical

Vive La Feria

Zona de disqueras independientes y vinilos

Mercadillo

Acceso a compra de lockers

Compra con sistema Banamex Cashless

Zona de ONGs

Zona de foodtrucks

Zonas de comida

Barras de bebidas

Performance dentro del festival

Zonas recreativas y de descanso

Entrada con carriles exclusivos

Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music

Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del

escenario Amazon

Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)

Terraza con Wi-Fi exclusivo

Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon

Lanyard conmemorativo

Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival

Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas

Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)

Servicio de meseros en butacas y terrazas

Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)

Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon

Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal

Butacas en el punto más cercano al escenario Amazon

