Viernes, 17 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Vive Latino 2026: ¿Qué beneficios incluye cada boleto?

El Vive Latino 2026 ya calienta motores y promete una edición que quedará grabada en la memoria de los amantes de la música

Por: El Informador

La venta de boletos seguirá el ritual esperado: Ticketmaster será la plataforma oficial encargada de distribuir las entradas en diferentes fases y horarios según el método de pago. Unsplash

Vive Latino 2026 se acerca y con él la eterna pregunta para quien quiere vivir el festival al máximo: ¿Qué boleto comprar?, desde quien busca sentirse en el epicentro del recinto hasta quien prefiere disfrutar con comodidad y extras VIP, cada tipo de entrada promete una experiencia distinta. 

El Vive Latino 2026  se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, icónico escenario que una vez más se convertirá en punto de encuentro para miles de fanáticos dispuestos a vivir una experiencia donde la pasión musical se comparte, se canta y se siente al máximo.

La venta de boletos seguirá el ritual esperado: Ticketmaster será la plataforma oficial encargada de distribuir las entradas en diferentes fases y horarios según el método de pago.

  • Preventa Citibanamex: este viernes 17 de octubre de 2025, a partir de las 14:00 horas.
  • Venta general: sábado 18 de octubre de 2025, también desde las 14:00 horas.

Respecto a los boletos serán 4 tipos de boletos que se venderán para el Vive Latino 2026:

  • General: Abono a 3 mil pesos (Fase 1)
  • Platino: Abono a 5 mil 670 pesos (Fase única)
  • Boxes Oro: Abono a 7 mil 100 pesos (Fase única)
  • Boxes Diamante: Abono a 10 mil pesos (Fase única)

Abono General

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso

Abono Platino

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso
  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
  • escenario Amazon
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard conmemorativo
  • Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas

Abono Boxes

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso
  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
  • escenario Amazon
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard conmemorativo
  • Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
  • Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
  • Servicio de meseros en butacas y terrazas
  • Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)
  • Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon

Boxes Diamante

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso
  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
  • escenario Amazon
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard conmemorativo
  • Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
  • Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
  • Servicio de meseros en butacas y terrazas
  • Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)
  • Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon
  • Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal
  • Butacas en el punto más cercano al escenario Amazon

