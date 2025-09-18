Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de septiembre de 2025

Se abre para ti una etapa cargada de intensidad y deseo conforme se acerca octubre. Tu energía, siempre apasionada, se hará notar en cada gesto. El cuidado en tu apariencia y esa seguridad que irradias serán tu mayor recurso para recuperar a alguien que creías fuera de tu vida. Tu mundo emocional ha estado demasiado expuesto y eso te ha hecho vulnerable. Es momento de poner límites firmes: no cargues con problemas ajenos ni permitas que otros se adueñen de tu tranquilidad. Protégete con amor propio. Deja que las cosas sigan su curso sin sentir que debes sostenerlo todo. Cada oportunidad que aparezca en tu camino tómala con decisión, porque en el pasado dejaste ir más de una y no es momento de repetirlo. Tu sensibilidad te convierte en alguien fuerte y frágil a la vez. Atrévete a decirle sí a lo que despierte tu espíritu: sueños, amor y experiencias que te hagan sentir vivo. Cada tropiezo será un impulso para levantarte con mayor firmeza, aunque al inicio duela. No todo resulta a la primera. La paciencia será tu mayor virtud en este periodo, porque lo que requiere tiempo y constancia dará frutos más sólidos que lo inmediato. Los celos podrían presentarse con fuerza y complicar tu relación si no los controlas. Tu tendencia a desconfiar puede ser un escudo, pero también un obstáculo. Respira y evita buscar aquello que podría lastimarte sin necesidad. La rutina amenaza con apagar tu entusiasmo. Busca nuevos estímulos: cambia de escenario, abre espacio a experiencias distintas y rompe con la repetición. La novedad será tu mejor aliada. Un amor del pasado podría regresar y despertar lo que parecía apagado. Antes de dejarte llevar por la pasión, reflexiona si realmente vale la pena volver al mismo punto. Las reconciliaciones son posibles, pero no siempre convenientes. Este es un momento para soltar definitivamente lo que ya no tiene cabida en tu presente. No te aferres a lo que pertenece al pasado, porque nuevas experiencias te esperan. Avanza con precaución: evita distracciones que puedan llevarte a tropiezos innecesarios. Tu magnetismo está en un punto alto y llamarás la atención con facilidad. Sin embargo, tu fidelidad te mantiene enfocado en un solo amor. Aunque la distancia con esa persona especial pese, tu compromiso seguirá firme. Un reencuentro con una amistad del pasado removerá emociones y recuerdos importantes. Además, llegarán noticias alentadoras sobre un tema que parecía estancado, lo que te devolverá esperanza y claridad. En el plano laboral llegan oportunidades favorables. Déjate guiar por lo que la vida te ofrece y protege tus proyectos: no permitas que otros interfieran en tus ideas, porque eso equivale a entregar tu confianza sin resguardo. Con información de Nana Calistar. EE