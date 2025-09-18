Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Signos con suerte en el amor y dinero hoy jueves 18 de septiembre según Mhoni Vidente

Este jueves 18 de septiembre de 2025, Mhoni Vidente reveló cuáles son los signos zodiacales que contarán con mayor fortuna en el amor y en el dinero

Por: Brenda Barragán

La astróloga más seguida por el público hispano aseguró que las energías del día impulsan reconciliaciones, oportunidades económicas y nuevos comienzos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La astróloga más seguida por el público hispano aseguró que las energías del día impulsan reconciliaciones, oportunidades económicas y nuevos comienzos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para este jueves 18 de septiembre de 2025, donde destacó que las energías cósmicas estarán especialmente favorables para ciertos signos del zodiaco en cuestiones de amor y finanzas.

De acuerdo con la vidente, el día está marcado por vibras de renovación y equilibrio, lo que abrirá caminos a nuevas oportunidades tanto en la parte emocional como en la económica.

LEE: Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 16 al 21 de septiembre

Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo estarán rodeados de una energía magnética que atraerá miradas y confesiones inesperadas. El amor se coloca en primer plano con posibilidades de reconciliación o de iniciar una relación apasionada. En el aspecto económico, su creatividad y palabra tendrán gran peso, favoreciendo acuerdos o proyectos que impulsarán sus finanzas.

Escorpio

Escorpio se verá beneficiado por una intuición más fuerte de lo habitual. Esa claridad le permitirá tomar decisiones correctas en los negocios o en acuerdos pendientes, lo que traerá una mejora económica en el corto plazo. En el amor, alguien podría revelar sentimientos ocultos que sorprenderán gratamente al signo.

Acuario

Para Acuario, la jornada llega cargada de sorpresas que lo sacarán de la rutina. En lo sentimental, puede surgir un acercamiento inesperado con alguien cercano, lo que abrirá nuevas posibilidades en el terreno amoroso. En cuanto al dinero, la astróloga señala que se presentan oportunidades que podrían transformar su rumbo financiero, siempre y cuando sepa aprovecharlas a tiempo.

Tauro

Aunque no siempre es protagonista de los movimientos cósmicos, hoy Tauro encontrará estabilidad y recompensas gracias a su paciencia. En el trabajo o negocios, recibirá noticias positivas relacionadas con dinero que creía perdido. En lo afectivo, una persona especial podría llegar a su vida si se atreve a salir de la rutina.

Piscis

Piscis vibrará con una energía de abundancia. Su capacidad de atraer buenas oportunidades se reflejará en el terreno económico, con posibilidades de recibir propuestas que mejoren su estabilidad financiera. En el amor, alguien que parecía lejano podría regresar, dándole la opción de un nuevo comienzo.

Según Mhoni Vidente, estos signos tendrán la fortuna de experimentar un jueves cargado de prosperidad y emociones intensas. Las recomendaciones son claras: confiar en la intuición, abrirse a nuevas experiencias y no temer a los cambios, ya que podrían marcar un antes y un después en su vida sentimental y material.

LEE: Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo del 16 al 21 de septiembre

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones