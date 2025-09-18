Aries

Tu vida amorosa entra en un ciclo de intensidad y pasión. Esa energía radiante que te caracteriza será clave para recuperar la atención de alguien que dabas por perdido y encender nuevamente la chispa.

Tauro

El corazón necesita cuidado y límites claros. No entregues más de lo que puedes sostener ni permitas que otros se adueñen de tu paz. Amar también significa protegerte a ti mismo.

Géminis

No intentes cargar con los sentimientos de todos. Permite que las oportunidades en el amor lleguen y atrápalas sin miedo, porque antes dejaste pasar conexiones importantes.

Cáncer

Tu sensibilidad te hace fuerte y frágil al mismo tiempo. Atrévete a decirle sí a nuevas experiencias amorosas; incluso lo que duele terminará fortaleciéndote y preparándote para un amor más pleno.

Leo

En el amor, la paciencia será tu aliada. No todo se da al primer intento; las relaciones requieren tiempo para crecer y consolidarse.

Virgo

Los celos podrían complicar tu vínculo afectivo si no los controlas. Confía más y evita buscar razones para desconfiar, porque podrías encontrar solo aquello que lastima.

Libra

La rutina es el gran enemigo de tu corazón. Dale aire fresco a tu relación: prueba cosas nuevas, sorprende y permite que la espontaneidad mantenga vivo el interés.

Escorpión

Un amor del pasado puede volver a tocar tu puerta. La atracción será intensa, pero antes de abrirle de nuevo considera si vale la pena repetir una historia que pudo doler.

Sagitario

El amor verdadero exige dejar atrás lo que ya no corresponde. No vuelvas a lo que fue; abre espacio a lo nuevo, porque alguien especial puede estar esperando justo cuando cierres lo anterior.

Capricornio

Tu magnetismo atraerá miradas, pero tu fidelidad te mantiene enfocado en un solo corazón. Aunque la distancia pese, tu amor se sostiene firme y auténtico.

Acuario

Un reencuentro inesperado puede mover tu vida sentimental. Además, llegan noticias alentadoras que traerán claridad y esperanza a tu corazón.

Piscis

El amor también se construye protegiendo tus sueños. Llegan oportunidades para crear vínculos más sólidos, pero recuerda no permitir que nadie se apropie de tus sentimientos ni de lo que anhelas compartir.

Con información de Nana Calistar.

