Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 26 de agosto

Aries

Querido Aries, aprovecha la mágica energía de Venus en Leo, la cual te ayudará a cerrar ciclos pendientes, alcanzar acuerdos y avanzar en negociaciones. Júpiter en Cáncer respalda tu economía, favoreciendo compras, ventas o firmas importantes que te traerán beneficios y estabilidad financiera.

Tauro

La Rueda de la Fortuna está de tu lado, Tauro. Es un momento para agradecer el presente con humildad y gratitud. La abundancia y la buena fortuna te acompañan, trayendo serenidad y paz interior. Reflexiona sobre el camino recorrido y valora a quienes permanecen en tu vida como pilares fundamentales de tu crecimiento.

Géminis

La casa número siete, la de las asociaciones, se activa para ti, Géminis. Es un tiempo para tomar decisiones claras en tu vida emocional, sentimental y romántica. Venus en Leo impulsa tu economía y tu pasión, dándote un ciclo favorable que se extenderá hasta mediados de septiembre. La armonía en el hogar será clave.

Cáncer

Todo aquello que parecía detenido comienza a moverse con rapidez, Cáncer. La evolución llega gracias a tu esfuerzo constante y tu buen proceder. Es tiempo de cosechar los frutos de tu trabajo, de abrirte a la abundancia y de reconocer que mereces todo lo bueno que el universo trae hacia ti.

Leo

Venus en tu signo te coloca en un momento clave, Leo. Nadie podrá detenerte. Aprovecha cada oportunidad que surja para renovar tu vida sentimental, fortalecer tu economía y disfrutar de la serenidad que llega a tu entorno. Haz algo nuevo, algo distinto, que te permita brillar aún más.

Virgo

El Sol está en tu signo y con ello inicia un ciclo poderoso, Virgo. Es tiempo de abrir y cerrar procesos importantes, avanzar y materializar tus metas. Tu mente es ahora una varita mágica: concéntrate en lo que deseas y podrás hacerlo realidad. La prosperidad te acompaña en lo físico, mental y espiritual durante las próximas semanas.

Libra

Cambios patrimoniales llegan a tu vida, Libra, dándote un respiro y tranquilidad. Podrás recibir un dinero inesperado, ya sea a través de un nuevo empleo, un crédito o una ayuda. Todo lo relacionado con contratos, firmas, acuerdos y viajes se presenta favorable, generando una organización más sólida en tu hogar.

Escorpión

Estás en una posición importante, Escorpión, desde la cual puedes ayudar y compartir con los demás. Tu generosidad se multiplicará, abriéndote puertas y trayendo prosperidad laboral y económica. Esta semana encontrarás personas a quienes tender la mano, y esa energía regresará a ti de manera abundante.

Sagitario

Tu intuición y percepción se agudizan, Sagitario. Venus en Leo te impulsa hacia la abundancia y la serenidad. Escucha tus sueños premonitorios y abre los brazos a lo que el universo quiere darte. Es un tiempo de cosechar, ganar y respirar en paz, tanto en tu vida personal como en la económica y familiar.

Capricornio

Recibirás propuestas muy valiosas, Capricornio, que aportarán paz interior y estabilidad. Si necesitas firmar un contrato o llegar a un acuerdo, este es el momento indicado. La energía de esta semana favorece negociaciones importantes que marcarán un antes y un después en tu vida.

Acuario

Te encuentras en un ciclo de alegría y plenitud, Acuario. Las buenas noticias llegan en el terreno profesional y también en lo personal. Nuevas propuestas llaman a tu puerta, y es tiempo de sacar tu creatividad, tu imaginación y tus contactos sociales para crecer con rapidez y éxito.

Piscis

Ábrete a la abundancia, Piscis. Júpiter en Cáncer te otorga triunfo, prosperidad y oportunidades de viajes tanto cortos como largos. Este periodo también favorece los reencuentros familiares cargados de amor y armonía, consolidando vínculos y dándote paz interior.

MF