Toma de posesión de Joe Biden: Así fueron las interpretaciones de Lady Gaga y Jennifer López

Lady Gaga y Jennifer López se lucieron al interpretar el himno nacional estadounidense y "This Land is Your Land", respectivamente, durante la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos en Washington.

Gaga lució un atuendo extravagante como es costumbre, con una falda roja y unos guantes y blusa de manga larga color negro, junto a un accesorio de una paloma en su pecho.

Al terminar la interpretación, los asistentes aplaudieron a Lady Gaga por su participación.

"Cantar nuestro Himno Nacional para el Pueblo Estadounidense es un honor para mí", escribió Gaga en redes sociales minutos antes de su interpretación. "Cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio, entre POTUS 45 y 46. Para mí, esto tiene un gran significado".

Jennifer López encanta con "This Land is Your Land"

Una nación indivisible con libertad y justicia para todos

Por su parte, la puertorriqueña Jennifer Lopez salió tras el juramento de Kamala Harris como nueva vicepresidenta de los Estados Unidos de América.

JLo llegó con un conjunto en blanco al capitolio para interpretar "This Land is Your Land" y "America, The Beautiful", temas en los que además aprovechó para hablar un poco en español.

"Una nación indivisible con libertad y justicia para todos", dijo en español López, quien con esto se convierte en la primera persona que habla en otro idioma durante la ceremonia de toma de posesión.

"This land is your land" es un tema creado por el cantante de folk Woody Guthrie, la cual critica el capitalismo y la pobreza privada, al tiempo que destaca la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

Con información de SUN.

AC