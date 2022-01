Tom Holland se quita el traje de Spider-Man para la nueva campaña de Prada

Recientemente, se dio a conocer la nueva campaña de Prada para la temporada SS 2022, protagonizada por Hunter Schafer, la famosa actriz que comparte créditos con Zendaya en Euphoria. A las imágenes en las que figuran modelos como Selena Forrest y Julia Nobis se une ahora el superhéroe de moda, Tom Holland, interpretándose a sí mismo vistiendo lo más nuevo de Miuccia Prada y Raf Simons.

>

La campaña titulada In the Mood for Prada contó con el talento del fotógrafo inglés David Sims bajo la dirección creativa de ferdinando verderi para la sesión de Holland. En un clip promocional, Tom enumera los pasos para quitarse la ropa y vestirse nuevamente, mientras que en otro video aparece poniéndose ropa y quitándosela después diciendo: “Vístete. A desnudarse. Para Vestir. Prada".

De acuerdo a la marca, esta campaña ofrece la recontextualización de una figura de renombre mundial por sus papeles de héroe de acción, convirtiendo al actor de 25 años en una encarnación del "hombre Prada" contemporáneo.