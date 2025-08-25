Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, así como deportes en vivo a través de ESPN.

Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción: el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.

Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.

A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 12 al 18 de agosto:

It's Always Sunny in Philadelphia - Temporada 17 (27 de agosto)

Cinco amigos con personalidades egocéntricas y un toque de arrogancia son los dueños de un bar irlandés en Filadelfia.

Thunderbolts* (27 de agosto)

La ausencia de los Vengadores no implica que no exista un equipo de superhéroes. De hecho, hay uno, y se hacen llamar los Thunderbolts.

