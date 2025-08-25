Alesso encenderá las Fiestas de Octubre con Water Castle

El Foro Principal de las Fiestas de Octubre vuelve a sorprender con un espectáculo de talla internacional que promete encender la noche y hacer vibrar a miles de asistentes.

Este 18 de octubre, Guadalajara será testigo de Water Castle: Alesso, un festival de música electrónica que reunirá a uno de los DJs más reconocidos a nivel mundial, acompañado de un cartel con lo mejor del género.

Con una producción de primer nivel, luces, visuales y un ambiente inigualable, el público podrá disfrutar de seis horas ininterrumpidas de beats, mezclas y energía pura que convertirán la feria más mexicana en una auténtica fiesta electrónica. Alesso, famoso por su estilo innovador y por ser parte de los escenarios más importantes en Europa y América, hará de esta noche una experiencia inolvidable para los amantes de la música.

La preventa para las zonas preferentes dará inicio el miércoles 27 de agosto a las 8:00 a.m., de manera exclusiva a través de Ticketmaster. Para quienes prefieran disfrutar del concierto desde la zona general, la entrada será totalmente gratuita con el boleto de acceso a la feria el mismo día del evento, lo que asegura que nadie se quede fuera de esta celebración.

Este anuncio es apenas un adelanto de todo lo que las Fiestas de Octubre tienen preparado en su edición 2025. Próximamente, se revelarán más artistas, espectáculos y actividades que consolidan a la feria como una de las más esperadas del país, no solo por su tradición y ambiente familiar, sino también por la calidad de sus eventos masivos.

Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes que, entre juegos mecánicos, gastronomía típica, pabellones culturales y conciertos, vivirán la esencia de Jalisco en cada rincón. Y con noches como la de Water Castle: Alesso, queda claro que las Fiestas de Octubre son una experiencia que combina lo mejor de la tradición con el ritmo más actual.

YC