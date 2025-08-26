Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 26 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 26 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Toluca | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Querétaro vs Tigres | 17:00 horas | Tubi |

Pachuca vs Atlas | 19:00 horas | Tubi |

Chivas vs Monterrey | 19:07 horas | Amazon Prime Video, Tubi, FOX, Caliente TV |

Partidos hoy martes 26 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

Eintracht Braunschweig vs Stuttgart | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 26 de agosto de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Sheffield Wednesday vs Leeds Utd | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

