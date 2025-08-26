Martes, 26 de Agosto 2025

Futbol hoy 26 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 26 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 26 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Toluca | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Querétaro vs Tigres | 17:00 horas | Tubi |
  • Pachuca vs Atlas | 19:00 horas | Tubi |
  • Chivas vs Monterrey | 19:07 horas | Amazon Prime Video, Tubi, FOX, Caliente TV |

Partidos hoy martes 26 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

  • Eintracht Braunschweig vs Stuttgart | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 26 de agosto de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Sheffield Wednesday vs Leeds Utd | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

