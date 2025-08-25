Tubi transmitirá futbol femenil de ESTAS ligas gratis

Este lunes 25 de agosto, la plataforma de streaming Tubi anunció que transmitirá en exclusiva y gratis los partidos de las ligas femeniles de futbol más importantes del mundo, convirtiéndose así en la nueva casa del futbol femenil en México.

Para todos los interesados, será a partir de esta temporada cuando se podrá disfrutar en el canal "FOX en Tubi", con cinco partidos por jornada de la Liga MX Femenil, que contará con 10 equipos en exclusiva. Además, se transmitirán 12 partidos semanales de las mejores ligas de Europa como la Serie A Femminile de Italia; la Coppa Italia Femminile; la Barclays Women’s Super League de Inglaterra; la Subway Women’s League Cup; y la Arkema Première Ligue de Francia.

En su comunicado, la empresa dice que la iniciativa "Ellas Juegan en Tubi" busca impulsar el deporte femenino en México y abrir camino a una mayor diversidad de disciplinas en el futuro, y además, reitera que con esta apuesta, FOX y Tubi reafirman su compromiso por enriquecer la oferta deportiva y acercar al público contenidos de calidad.

El texto indica que la cobertura contará con narraciones de Brenda Alvarado, Fabrizio Domínguez y Luis Enrique Alfonzo, además del análisis de especialistas como Natalia Cruz, Natalia León, Arantza Fernández, Paulina Chavira, Ivonne Almaraz, Fernanda Cortez y Deneva Cagigas, quienes aportarán su experiencia y visión para cada transmisión.

Al final, el texto cierra mencionando que con esta propuesta innovadora, Tubi se posiciona como líder en la transmisión digital de futbol femenil, ofreciendo a la audiencia más de 400 partidos por temporada en vivo y de manera gratuita.



OF