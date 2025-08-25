Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 25 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 25 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs Xolos | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Puebla vs León | 19:00 horas | Tubi |

Juárez vs Mazatlán | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy lunes 25 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Athletic Club vs Rayo Vallecano | 11:30 horas | SKY Sports |

Sevilla FC vs Getafe | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 25 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Newcastle vs Liverpool | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy lunes 25 de agosto de 2025 - Serie A Italiana EN VIVO

Udinese vs Hellas Verona | 10:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Inter Milan vs Torino | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF