HBO Max sigue posicionándose como una de las plataformas de streaming preferidas por los usuarios, gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos de taquilla, clásicos del cine y producciones originales exclusivas. Durante esta semana, la audiencia ha marcado tendencia al colocar en los primeros lugares cintas cargadas de suspenso, acción y comedia, mostrando la diversidad de gustos entre los suscriptores.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en HBO Max durante esta semana, junto con una breve descripción de cada una:

La secta

El psicólogo social estadounidense Ben Monroe estudia una secta local vinculada a un hecho perturbador, mientras que su hija se involucra con un enigmático joven del lugar.

Nosferatu

Una narrativa gótica que explora las obsesiones de una joven perturbada en la Alemania del siglo XIX y un antiguo vampiro de Transilvania que la persigue, desatando un horror indescriptible.

Háblame

Un grupo de amigos aprende a invocar espíritus con una mano embalsamada y se deja llevar por la emoción, hasta que uno de ellos cruza los límites y libera aterradoras fuerzas sobrenaturales.

Destino final: lazos de sangre

Mientras un grupo de socorristas lucha por escapar de la muerte, comienzan a morir a causa de accidentes cada vez más improbables y letales.

El Grinch

El malhumorado Grinch trama cómo sabotear la Navidad en el pueblo de Whoville.

Beekeeper: sentencia de muerte

La despiadada venganza de un hombre toma alcance nacional al revelarse que fue un agente de la influyente organización clandestina llamada "Los apicultores".

Francotirador: la batalla final

Un francotirador experimentado y su equipo de élite se trasladan a Costa Verde para capturar a un traficante de armas. Mientras entrena a un recluta, deberá asumir el liderazgo de la operación frente a crecientes peligros.

Jurassic Park

Usando ADN conservado en ámbar, John Hammond revive diversas especies de dinosaurios y funda Jurassic Park, un parque temático en una isla de Costa Rica. Sin embargo, lo que parecía un sueño pronto se transforma en una pesadilla.

Hotel Transylvania

Drácula se muestra sobreprotector cuando un joven descubre su residencia y se enamora de la hija adolescente del conde.

Resident Evil

Un grupo de élite militar enfrenta a una supercomputadora descontrolada y a cientos de científicos transformados en criaturas carnívoras tras un accidente en el laboratorio.

