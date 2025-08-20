Javier Alatorre habla sobre Nicolás Maduro y lo trolean en redes

Este martes, la cuenta oficial de Fuerza Informativa Azteca compartió en X un video conducido por Javier Alatorre. En él se informaba sobre la amenaza del presidente venezolano Nicolás Maduro de movilizar a más de cuatro millones de milicianos armados en respuesta al despliegue de tres destructores estadounidenses en aguas cercanas, parte de las operaciones antinarcóticos de Washington.

La tensión geopolítica parecía ser el eje de la noticia. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los usuarios fue otra cosa: el asombroso parecido entre Alatorre y el mandatario venezolano.

En cuestión de horas, el post ya suma más de 282 mil visualizaciones y cientos de usuarios comenzaron a inundar la red social con comentarios y memes. La mayoría no se enfocaba en la situación internacional, sino en las similitudes físicas entre el conductor de TV Azteca y Maduro.

Algunos internautas bromearon con que era imposible distinguir quién era quién, mientras que otros ironizaron con que podían reclamar la millonaria recompensa de Estados Unidos presentando a Alatorre en lugar del presidente venezolano.

Las referencias de la cultura pop no tardaron en aparecer: desde la clásica escena de Spider-Man señalándose a sí mismo en el multiverso, hasta comparaciones con Los Simpson y hasta la película Juego de gemelas, utilizada para enfatizar que parecían "dobles separados al nacer".

No es la primera vez que Javier Alatorre es relacionado con Maduro por su aspecto físico, pero esta vez las redes sociales llevaron la broma a otro nivel. Lo que inició como una transmisión de corte internacional se convirtió en un fenómeno viral que colocó el nombre del periodista en tendencia.

