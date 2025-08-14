Shakira cancela su concierto en República Dominicana previsto para septiembre

La cantante colombiana Shakira anunció la cancelación de su concierto previsto para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves por la empresa promotora del evento.

Originalmente, la presentación estaba programada para el 2 de abril, pero había sido reprogramada para septiembre. Sin embargo, la promotora informó que el espectáculo fue suspendido “por circunstancias ajenas a su control”.

La organización agregó que se encuentra gestionando una nueva fecha, la cual será comunicada en cuanto se confirme.

Además, indicó que se realizará el reembolso de los boletos de forma automática y agradecieron al público dominicano por su "comprensión y apoyo incondicional".



El concierto cancelado forma parte de la gira 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour', con la que la cantante colombiana se ha presentado con éxitos en las ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.

YC