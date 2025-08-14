El mundo es de los xenomorfos en “Alien: Earth”

La mitología “Alien” se expande con el estreno de “Alien: Earth”, la flamante serie de Disney+ que recién ha iniciado esta semana. El arranque resultó ser muy, muy bueno: los dos primeros episodios son atrapantes, envolventes y con excelentes niveles de tensión narrativa y valores de producción. Pero, sobre todo, capturan muy bien el espíritu de la saga.

Fue en 1979 cuando se estrenó en cines “Alien, el octavo pasajero” de Ridley Scott. Aquel filme fue toda una revolución. Hoy, no solo es considerado como una pieza de culto, sino como un clásico incontestable. La pieza contribuyó a la revaloración del cine de ciencia ficción y de terror. Ambos géneros eran vistos “para abajo”, como poca cosa; se les consideraba chocarreros, tramposos, parecía que solo podían prosperar en el territorio del cine de clase B.

Scott probó, comprobó y popularizó las amplísimas posibilidades del terror y la ciencia ficción tanto en lo creativo y lo técnico como en lo social y filosófico: ambos géneros podían ser sustanciosos, generosos y confrontativos. Ridley elevó en “Alien” la construcción de atmósferas de una manera que magnetizó a los espectadores de la época y que sigue intrigando a los públicos de hoy. En un mundo que (en aquel momento) fantaseaba con las utopías del futuro y del desarrollo tecnológico, el cineasta británico advirtió los posibles peligros del mañana: desde la voracidad (y la indiferencia) de las grandes corporaciones hasta la posible ingobernabilidad de las inteligencias artificiales o la dependencia tecnológica, pasando por la fragilidad humana, especialmente la corporal, y el instinto de supervivencia.

Sobra decir, claro, que “Alien” nos regaló uno de los más grandes trabajos de diseño de personaje en toda la historia del cine. H.R. Giger creó una entidad que ha acompañado nuestras peores pesadillas: el xenomorfo. Al mismo tiempo, el relato revolucionó el imaginario del cine de acción al entregarnos a la primera gran heroína de la ciencia ficción comercial: Ellen Ripley, encarnada por la insustituible Sigourney Weaver.

Dicho todo esto, resulta emocionante cómo “Alien: Earth” retoma muchos de los elementos que convirtieron en clásicos no solo a “Alien, el octavo pasajero”, sino a otros filmes de la franquicia como “Aliens” o “Prometheus”. Incluso la reciente “Alien: Romulus” podría ser sumada a lo más afortunado de esta serie fílmica.

En “Alien: Earth” (cuya trama está ambientada dos años antes que los eventos del filme original) se exploran temas identitarios de la saga que ya cité en este texto, como la vulnerabilidad del cuerpo, el rol de las corporaciones en la vida personal, cultural, política y social, o el potencial de las nuevas tecnologías (así como sus focos rojos). Además, desde el primer capítulo ya aparece el xenomorfo haciendo de las suyas, así que también esa expectativa queda cumplida.

Sé que -al momento en que termino de escribir este texto- sólo van dos episodios de “Alien: Earth”; sin embargo, esos dos capítulos son sólidos y prometedores. Lo reconozco: mis expectativas han subido como la espuma. Como buen fan de la saga, cuenten con que seguiré este relato semana tras semana. Sí, ya soy un espectador cautivo.