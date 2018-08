Timbiriche espera a Thalía y Paulina Rubio para cantar en Nueva York

El grupo Timbiriche espera la respuesta de la cantante mexicana, Thalía, para cantar en el Hulu Theater at Madison Square Garden de Nueva York, el 20 de septiembre próximo, como parte de la gira “Juntos” que concluirá el 31 de diciembre en Acapulco, Guerrero.

Aunque durante los conciertos Thalía aparece en pantalla cantando con Sasha, Mariana, Érik, Diego, Alix y Benny el tema “Junto a ti”, no se ha presentado con ellos de manera física en lo que va del "tour", por lo que en la llamada “Gran Manzana” podría darse esta oportunidad.

En entrevista, el cantante Diego Schoening, dijo que la invitación a integrarse continúa abierta no sólo para Thalía, sino hacia todos los que en su momento formaron parte de la agrupación.

“La invitación sigue abierta, pero a fuerzas ni los zapatos entran. Así como lo hicimos en Puebla con Edith Márquez y cantó con nosotros, la misma invitación se abre a todos. Estamos a la espera de que en Nueva York Thalía pueda cantar con nosotros, no sabemos si vaya o no, pero ya la invitamos”, reveló.

Aunque la gira de Timbiriche ha marchado de manera positiva desde septiembre del año pasado, Diego consideró que la presencia de Paulina Rubio hubiera sido importante para completar la alineación original.

“Lógicamente nos faltó Pau, pero sus múltiples eventos y cosas que tenía con el disco nuevo no le daban el tiempo para poder estar con nosotros y desgraciadamente se le extrañó, pero siempre hubo una invitación y ésta sigue abierta”, insistió.

Schoening informó que será el 31 de diciembre cuando concluya “Juntos” y ve complicado que pueda alargarse más debido a que cada uno tiene proyectos por separado después de esa fecha.

Respecto a una despedida masiva en un sitio de grandes dimensiones, como ocurrió en reencuentros pasados en el Foro Sol, dijo que todavía no lo han platicado.

“Estar con mis compañeros otra vez ha sido una experiencia nueva, siempre es algo inesperado y hemos aprendido mucho de todos nosotros; sobre todo, saber estar juntos con este cariño que nos tenemos”, destacó el intérprete de éxitos como “Tú y yo somos uno mismo” y “Vanidosa”.

“El interés en común es compartir el escenario y cantar. Es saber que juntos hacemos algo increíble y que somos una familia que estará unida siempre, eso es lo más bonito”.

Recordó que en el "tour" iban por 30 "shows" y ya suman 60, por lo que espera que al final hayan completado entre 80 y 90 fechas.

“El hecho de aún vender conciertos, de tener un Disco de Oro y otro de Platino, es increíble. El balance de la gira es positivo, a todos nos sorprendió y a todos nos llenó el corazón”.

“Yo aprendí a nunca decir ‘no’, como tampoco ‘de esa agua no beberé’. La verdad, me fascinaría trabajar con mis hermanas porque me fascina la música, pero no sabemos qué vaya a pasar, no podemos tomar decisiones hasta que venga el 31 de diciembre”.

