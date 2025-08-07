Jueves, 07 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 31 de julio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 31 de julio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de agosto hoy jueves 7. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lee: Peso abre con DESCENSO; así cotiza frente al dólar este 7 de agosto

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • Myke Towers en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • El Gato con Botas en el Telón de Asfalto de México
  • Manuel García en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en México
  • Bellakath en el Pepsi Center WTC de México
  • Bobby Pulido en el Auditorio Nacional de México
  • Genitallica en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Comisario Pantera Instinto Felino Deluxe en el Foro Tims de Monterrey
  • Los Ángeles Azules en la Arena GNP Seguros de Acapulco
  • Neo 5 live show en el Foro Red Access de México
  • Rush Monterrey Tribute en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Orquesta Canela y Mickey Taveras en La Maraka de México
  • Mentiras el Concierto en el Teatro Aldama de México
  • La Santa Cecilia en La Maraka de México
  • Los de Abajo en el Teatro Metropólitan de México
  • Adán Sámano en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Clubz en el Pepsi Center WTC de México
  • Aranza en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • La REvancha en el Foro Red Access de México
  • Liran' Roll en La Maraka de México
  • Alex Soto en El Cantoral de México
  • The Wookies en el Foro Puebla de México
  • Maluma en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Salvador Rivera en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Te puede interesar: Salinas Pliego reacciona a liberación de Israel Vallarta

  • Trendline en el Foro Red Access de México
  • Liran' Roll en Salón Río en San Juan
  • Elvis & Friends en el Teatro Metropólitan de México
  • Cosca Chica, concierto por Oaxaca y Gerrero en El Cantoral de México
  • Jorge Muñiz en La Maraka de México
  • Espinoza Paz en el Auditorio Nacional de México
  • El jardín secreto en el Teatro Sergio Magaña de México
  • Raúl Ornelas en el Auditorio Nacional de México
  • X Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Los Pericos en el Teatro Metropólitan de México
  • Fato en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Los Vallarta en el Foro Red Access de México
  • Abelard en El Cantoral de México
  • Cardellino en el Foro Puebla de México
  • La Clave- Pablo Marentes y Luis "Potro" Caballero en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Old Days Band & Strings en Alboa Mundo E de México
  • La Internacional Sonora en el Auditorio Nacional de México
  • Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México
  • Los Pericos en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Bohemia 88. Noel Shajiris, Mónica Vélez, Johnny Lau, Noam en El Cantoral de México
  • Concierto Homenaje a Elvis Presley by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca en Vista Hermosa
  • Dimitri y las Brujas en el Foro Tims de Monterrey
  • Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan de México
  • Percy en el Foro Red Access de México
  • Paty Cantu en La Maraka de México
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Chejere el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Nortec en el Pepsi Center WTC de México
  • Moenia en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Old Days Band & Strings en Alboa Metepec de San Francisco Coaxusco
  • Ednita Nazario en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Flamenco Festival en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

También lee: "Operación Frontera Norte" deja estos resultados tras el pasado fin de semana

  • Emilia en el Auditorio Nacional de México
  • Avatar La Leyenda de AANG en el Auditorio Nacional de México
    Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • Old Days Band & Strings en Alboa Cuernavaca de Vista Hermosa
  • Do you remember en el Foro Red Access de México
  • French 79 en el Palacio de los Deportes México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México
  • La Vela Puerca en el Foro Tims de Monterrey
  • David Paboon en Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande de México
  • Río Roma en el Teatro Diana de Guagalajara
  • Homenaje Urbano Rupestre a Rockdrigo González en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Collage en el Foro Red Access de México
  • Roberto Blades en La Maraka de México
  • La Mafia en el Teatro Metropólitan de México
  • Maldita Vecindad en el Velodromo de México
  • Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México
  • Coro de Madrigalistas Bellas Artes Primera Gala en México
  • Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México
  • Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México
  • Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Batalla de Campeones en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México
  • Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México
  • Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco
  • Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México
  • Nicho Hinojosa en La Maraka de México
  • Fey en el Auditorio Nacional de México
  • Bacilos en La Maraka de México
  • Edith Márquez en el Auditorio Nacional de México

Te puede interesar: Confirman identidad del cuerpo encontrado en "Pueblo Quieto"

  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México
  • Lupita D'alessio en La Maraka de la Ciudad de México
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Guadalupe Pineda en La Maraka de México
  • Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México
  • Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México
  • El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México
  • Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México
  • Pimpinela en el Auditorio Nacional de México
  • A*Teens en La Maraka de México
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Enrique Guzmán en La Maraka de México
  • A*Teens en La Maraka de México
  • Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México
  • Víctimas del Dr. Cerebro en el Foro Puebla de México
  • Kenny y Los Eléctricos en el Foro Puebla de México
  • Déjpa Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México
  • Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan de México
  • Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Liberación en el Auditorio Nacional de México
  • Los Tigres del Norte en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • La Castañeda en La Maraka de México
  • Fernando Delgadillo en el Salón Río de San Juan
  • Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México
  • Guitarricadelafuente en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco
  • The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México
  • Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México
  • Mercurio en La Maraka de México
  • ARCANO en el Auditorio Nacional de México
  • Natalie Imbruglia en La Maraka de México
  • Kalimba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Elefante en el Auditorio Nacional de México
  • La Texana en el Teatro Metropólitan de México
  • Las Angélicas, El Show en La Maraka de México
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones