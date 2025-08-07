El peso mexicano abrió la jornada con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense hoy jueves 7 de agosto del 2025. La fecha está marcada por la decisión el Banco de México (Banxico) sobre la posibilidad de implementar un recorte a la tasa de interés.

La cotización del tipo de cambio de dólar a peso mexicano se ubica en $18.61233, lo que significa una ligera depreciación del 0.05% con respecto al cierre del miércoles cuando se ubicaba en $18.6036 pesos por unidad.

Por su parte, el dólar estadounidense logró fortalecimiento del 0.06% de acuerdo al indicador que mide a la divisa frente a una canasta de monedas. La apreciación de la divisa se da en el contexto en el que Estados Unidos impulsa la aplicación de tarifas a más de 60 países.

En ese sentido, cinco de las 16 divisas seguidas por Bloomberg dentro de una canasta de monedas emergentes, abren el día con pérdidas frente al dólar. El peso mexicano ocupa el tercer lugar dentro de las monedas perdedoras.

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece para las transacciones que se realicen el día de hoy un tipo de cambio de $18.6192 pesos mexicanos por dólar.

Esta es la cotización en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.55 19.19 BBVA Bancomer 17.75 18.88 Banorte 17.45 18.95 Citibanamex 18.03 19.07 Scotiabank 16.80 19.80

Recuerda que la cotización por el tipo de cambio de dólares a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y está pendiente de los sucesos que ocurran a lo largo de la jornada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB