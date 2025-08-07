Jueves, 07 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso abre con DESCENSO; así cotiza frente al dólar este 7 de agosto

Este es el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos en los principales bancos del país

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esta es la cotización de apertura del dólar frente al peso mexicano hoy jueves 7 de agosto. EFE / ARCHIVO

Esta es la cotización de apertura del dólar frente al peso mexicano hoy jueves 7 de agosto. EFE / ARCHIVO

El peso mexicano abrió la jornada con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense hoy jueves 7 de agosto del 2025. La fecha está marcada por la decisión el Banco de México (Banxico) sobre la posibilidad de implementar un recorte a la tasa de interés.

La cotización del tipo de cambio de dólar a peso mexicano se ubica en $18.61233, lo que significa una ligera depreciación del 0.05% con respecto al cierre del miércoles cuando se ubicaba en $18.6036 pesos por unidad.

Por su parte, el dólar estadounidense logró fortalecimiento del 0.06% de acuerdo al indicador que mide a la divisa frente a una canasta de monedas. La apreciación de la divisa se da en el contexto en el que Estados Unidos impulsa la aplicación de tarifas a más de 60 países.

En ese sentido, cinco de las 16 divisas seguidas por Bloomberg dentro de una canasta de monedas emergentes, abren el día con pérdidas frente al dólar. El peso mexicano ocupa el tercer lugar dentro de las monedas perdedoras.

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece para las transacciones que se realicen el día de hoy un tipo de cambio de $18.6192 pesos mexicanos por dólar.

Esta es la cotización en los principales bancos de México

Banco Compra   Venta 
Afirme      17.80  19.30
Banco Azteca  17.55  19.19
BBVA Bancomer 17.75  18.88
Banorte      17.45  18.95
Citibanamex     18.03  19.07
Scotiabank        16.80  19.80

Recuerda que la cotización por el tipo de cambio de dólares a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y está pendiente de los sucesos que ocurran a lo largo de la jornada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones