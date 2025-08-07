Horóscopo Negro para HOY 7 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Esta semana vas a tener que apretar los dientes. Agosto no empieza suave, viene con lecciones. Te vas a topar con situaciones o personas que no cumplen con tus expectativas, con resultados que no son tan buenos como esperabas o incluso con decisiones que vas a tener que tomar por tu cuenta, sin apoyo. Pero no te vengas abajo, Aries. Tú eres fuego, impulso, poder. TAURO (21 abril-20 mayo).Vas a querer rodearte solo de gente que te suma, de los que son vitamina para ti. Y al mismo tiempo vas a darte cuenta de quiénes solo están cuando les conviene, quiénes solo aparecen cuando necesitan algo. Y ahí, Tauro, vas a tener que empezar a hacer limpieza. Ya no te sirve la gente inmadura, emocionalmente nula, que solo te mete en dramas y te deja hecha polvo. Que cada uno se haga cargo de su caos, tú ya bastante tienes con el tuyo.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Lo que sí toca esta semana es hablar. Y no hablar por hablar, no con sarcasmo o con indirectas, sino hablar en serio: decir lo que sientes, lo que te duele, lo que te preocupa, y sobre todo, lo que NECESITAS. Porque sí, Géminis, ya va siendo hora de que empieces a exigir. CÁNCER (22 junio-22 julio)Puede que haya gente preguntándote si estás bien, si te pasa algo. No cierres la puerta, Cáncer. Habla. Suelta. Que tú siempre lo llevas todo por dentro, pero a veces compartir lo que pasa por tu cabeza (y por tu corazón, que es aún más intenso) te libera y ayuda a los demás a entenderte mejor. No tienes que cargar con todo tú solo.LEO (23 julio-22 agosto).Pronto llegará la Luna Llena en Acuario; tu luna llena, porque es en tu temporada, en tu signo opuesto, y viene con todo. Es una revolución emocional, Leo. Prepárate porque vas a sentirlo todo multiplicado por mil. Puede que alguien se vaya de tu vida, o que alguien nuevo llegue sin esperarlo. Puede que todo cambie en cuestión de días, que sientas que se te desarma todo para volver a reconstruirse con más sentido. No te asustes: lo necesitas. VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Ojito, porque esta semana puede que aparezca alguien del pasado. Sí, una ex amistad, un ex algo, un fantasma que vuelve a la vida en forma de mensaje random en tus DMs, en tus archivados de WhatsApp, o en una reacción tonta a una story. Y sé que te viene fatal gestionar eso ahora, que no estás para dramas, pero antes de hacerte el loco o meterte en paranoias, lo mejor es ir al grano: sé claro, responde si quieres, ignora si no, y sigue con tu vida.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO