Horóscopo Negro para HOY 7 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Hablando de gente… ay, Libra. Una vez más te decepcionan. Personas que ni te preguntan cómo estás, que desaparecen sin decir nada, que solo están cuando les conviene. Y tú ahí, esperando una conversación que no llega, aguantando fantasmas emocionales que no tienen ni media madurez. Pero ya basta, querida. Lo mejor es pasar. En serio: pasar. Si quieren irse, que se vayan. Si no tienen el valor de cuidar lo que eres, no te arrastres. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Escorpio, llevas demasiada carga emocional encima. Has tenido que ser fuerte durante mucho tiempo, y ya cansa. Así que si esta semana necesitas llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Haz lo que tengas que hacer para soltar. Desahógate con tu persona de confianza, esa que no te juzga, que te escucha aunque no digas nada. Pasa tiempo con esa persona porque te centra, te calma, te recuerda que la vida no es solo dolor y drama.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).Si hoy alguien viene con su mal rollo, le vas a decir: “No, gracias.” Tú ahora estás en otro mood. Y agárrate que el sábado hay Luna Llena en Acuario, y eso te va a volar la mente. Esta luna te trae respuestas, ideas, revelaciones. Pero también verdades incómodas. Puede que descubras algo que dabas por hecho y… resulta que ya no es tan seguro.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Cuidado con esas personas que vienen a comerte la cabeza, que quieren convencerte de cosas que tú en el fondo sabes que no son ciertas. No te dejes manipular. Aunque no te des cuenta, cuando te callas, los demás se comen la cabeza. Y a veces, esas personas que más quieres se sienten en el limbo por no saber lo que realmente piensas o sientes. Así que esta semana, por favor, ábrete un poco más con ellas.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Hay algo en ti que brilla, y que ahora mismo está empezando a despertar interés. No lo desaproveches. Aprovecha esta atención para demostrar quién eres, lo que vales y todo lo que has estado preparando. Este es tu momento para brillar sin pedir perdón.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Esta jueves, haz limpieza interna. Saca toda esa basura emocional que llevas dentro. Deja de culparte tanto. Y empieza a valorar lo bueno que tienes, lo que has construido, y todo lo que te queda por vivir. Porque créeme, lo mejor aún no ha llegado. Pero para que llegue, tienes que soltar lo que ya no vibra contigo. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO