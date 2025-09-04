Viral: Presentan el tamal de jabón Zote en la CDMX

La creatividad culinaria en México no tiene límites y esta vez la sorpresa llega en forma de un tamal que a simple vista parece una barra de jabón Zote rosa, ese mismo que suele recordar los tendederos de la abuela y es famoso por eliminar las manchas más difíciles. Sin embargo, lo que aparenta ser un producto de limpieza es en realidad un antojito comestible que ha conquistado a las redes sociales: el TamalZote.

Un tamal disfrazado

Lo curioso de esta propuesta es su apariencia: envuelto en una cobertura de chocolate, imita con gran detalle el color y la textura del clásico jabón, lo que provoca sorpresa y risas entre quienes lo descubren. Aunque por fuera parece sacado del área de limpieza, en su interior mantiene lo tradicional: tamales en tres sabores de toda la vida, verde, mole y dulce.

La mente detrás de la idea

La responsable de esta invención es TernuFood, un proyecto gastronómico que ha popularizado la comida mexicana con un toque creativo y estético estilo kawaii. Su creadora, identificada en redes como @ternufood, ya había llamado la atención con propuestas como mini sopes y paletas en forma de perrito, hasta llegar a esta nueva versión que fusiona humor, nostalgia y sabor.

El TamalZote se ha convertido en el nuevo atractivo de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Solo está disponible durante los fines de semana en el Parque Ramón López Velarde, con horario de 1:00 a 6:00 de la tarde y a un precio aproximado de 50 pesos.

Más allá de su aspecto engañoso, el TamalZote combina tradición y originalidad, convirtiéndose en una muestra del ingenio nacional para reinventar la gastronomía, provocar nostalgia y, al mismo tiempo, generar tendencia en redes sociales.

