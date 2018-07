Thalía arrasa en Instagram con cambio de look

El verano está cada vez más cerca y se nota con las increíbles propuestas que las celebridades presentan para inspirar a su público y lucir igual de fabulosas que ellas.

Tal es el caso de la cantante y actriz Thalía, quien no solo sorprendió a fanáticos con su cambio de look, sino que también abre paso a una de las tendencias de la temporada: los jumpsuits floreados y el cabello a tono con tu look.

Y es que ver a Thalía con el cabello azul nos parece un toque divertido y audaz en lucir totalmente fashionista. Y a pesar que esta no es la primera vez que la cantante de "Amor a la mexicana" luce con un cambio de look tan extravagante, pues hace un par de meses vestía como unicornio y con el cabello plateado, un look que todo millennial desearía tener, el tono azul de su cabello en la actualidad es perfecto porque no es tan estrafalario pero tampoco pasa desapercibido.

Si estás buscando un cambio de look que vaya con tu personalidad, puedes inspirarte en este look de Thalía. Los colores que utiliza simplemente son perfectos para sentirte cómoda con el calor de verano, y el estampado floral podrá disimular parte de tu figura y estilizarla aún más.

El tono de cabello obscuro te ayuda a no llamar tanto la atención pero tampoco lograr pasar sin que nadie lo note. El maquillaje natural le dará un balance perfecto y podrás destacar tus ojos con un delineador y rimel para lograr una mirada de impacto.

Combina este atuendo de verano con un jumpsuit con estampado floral, sandalias y joyería dorada. Verás que este look será perfecto para una reunión informal con amigas o con esa persona especial.

EDML