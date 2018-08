Teo González y el arte de hacer reír

Hacer reír no es cosa fácil y permanecer vigente sobre los escenarios menos. Ambos elementos son los que hacen grande la carrera de Teo González, artista que celebra 35 años de carrera como mejor sabe hacerlo: A carcajadas. La cita es en el Teatro Galerías este 31 de agosto las 19:00 horas y 1 de septiembre en punto de las 21:30 horas. Boletos en taquillas del recinto de $380 a $680 pesos.

Siempre con una broma en mente, Teo sabe ponerse “serio” cuando se trata de agradecer la longevidad de su carrera. “Este show es momento de dar gracias. De agradecer una carrera que ni siquiera planeaba tener, porque lo mío era el futbol, pero Dios me dio la oportunidad de crecer en esto. Así que son 35 años, agradeciendo cada día por ser comediante”.

El comediante se presentará en el recinto de Av Lapizlázuli 3445 acompañado por la imitadora Lucy Rodríguez, a quien define como “La mejor imitadora que tiene este país. Es una mujer que admiro, con la que me une una gran amistad y tiene una gran capacidad para hacer reír”:



Romper con la inercia



El arte de hacer reír requiere tanto del carisma de quien cuenta el chiste como de su capacidad de ser buen narrador, pero en nuestro país esto tiene una dificultad extra, dada la avalancha de malas noticias con las que a veces cargan los espectadores. “A final de cuentas -anota Teo- la risa es universal, a todos nos gusta y nos hace falta. México ha cambiado (en estos 35 años), por la inseguridad, los problemas, la economía, la política, Quieras o no, la gente va evolucionando”.

Y la comedia también. El “comediante de la cola de caballo” reconoce que el público ahora está expuesto a otros estilos, aunque el propio Teo agradece que su humor blanco siga vigente. “Sí, la comedia ha cambiado y ahora es más permisible ser más grotesco y fuerte en las palabras, pero yo decidí seguir con la comedia familiar. No hago comedia cruda, tan vulgar. Siempre he procurado mantenerme con el público general. Tampoco me preocupa el stand up, porque ya lo venía haciendo. Afortunadamente me siguen visitando muchas personas jóvenes”.

Aunque la fiesta por sus 35 años ya está a la vuelta de la esquina, González acepta que ya tiene bien claro qué es lo que viene después para su carrera. “Tengo calendario completo, así que voy a cerrar el año trabajando. Ahorita también estamos en proceso de renovar la Visa de trabajo para Estados Unidos y poder irnos el año que entra a presentarnos. Pero también me quiero sentar a planear lo que viene, a encontrar nuevos chistes y rutinas. A seguir reinventándonos” .

Cómo es teo...

• En un día normal:

“Me gusta mucho estar con la familia, estar en casa, comprar las verduras, la fruta, hacer de comer. Soy muy mandilón (risas)”.



• Para ver la televisión:

“No me gustan las series de crímenes, de narcos. Creo que ya tenemos muchas cosas crueles para dedicar el ocio a eso. Prefiero cosas que me hagan reír”.



• Para divertirse:

“Me gustan los clásicos, como Cantinflas, Mauricio Garcés, Tin-Tan. Jorge Falcón también me fascina, con su picardía y el doble sentido. De los nuevos Franco Escamilla, Mike Salazar y Sofía Niño de Rivera”.