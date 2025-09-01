Familia Aguilar se disculpa con Emiliano por "burlarse de él" usando la foto de su perro

La reconocida dinastía Aguilar, una de las más influyentes dentro del género regional mexicano, se vio envuelta en una controversia el pasado fin de semana, luego de que en la cuenta oficial de la mascota de la familia se compartiera una fotografía que hacía alusión a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.

La imagen mostraba a Gordo, el pug del cantante, colocado en el mismo espacio donde Emiliano suele grabar sus videos. La publicación generó reacciones inmediatas, sobre todo porque el joven ha manifestado en diversas ocasiones su distanciamiento con su padre y con sus hermanos.

Tras la difusión de la foto, Emiliano respondió con una edición donde aparecía toda la familia Aguilar con rostros de perro. Ante esto, desde la cuenta de la mascota se emitió un mensaje público en el que se ofrecieron disculpas, además de eliminar la publicación original.

El comunicado de disculpa

En el pronunciamiento, escrito en primera persona como si lo hubiera redactado el propio Gordo, se expresó:

"Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia. La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto, no reflejó la educación que me dio mi papá y no representa lo que esta cuenta quiere compartir. No quiero justificarme, pero sí ser honesto: al inicio esta cuenta la manejaba mi papá. Luego, un equipo me empezó a ayudar con las publicaciones (porque ser un perro influencer no es tarea fácil) y ya saben, a veces suben cosas sin preguntarle ni a él ni a mí."

El mismo comunicado aclaró que la intención detrás de la imagen era responder a comentarios de Emiliano hacia sus hermanos, pero se reconoció que la forma de hacerlo fue equivocada.

"Me enojé de ver a mi hermano hablar mal, una y otra vez, de mis otros hermanos... y de mi papá. Me dije: 'si él lo hace, yo también puedo hacerlo.' Y ahí me equivoqué. Porque al hacer lo mismo que me duele que él haga... me convertí en eso que crítico. Y eso no es lo que somos. Eso no es lo que me enseñaron. Eso no es lo que quiero ser."

Críticas en redes

La publicación fue considerada por muchos usuarios como un acto de ciberacoso, lo que generó aún más comentarios negativos, especialmente porque Pepe Aguilar en diferentes ocasiones se ha manifestado en contra de este tipo de conductas en internet.

Con este mensaje de disculpa, la familia intentó poner fin a la polémica, aunque la tensión entre Emiliano y el resto de los Aguilar volvió a quedar expuesta en el ojo público.

BB