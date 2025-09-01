Ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes para Halfdan Ullmann Tøndel, la película Armand: Una acusación peligrosa, ya está en la cartelera de cine tapatía.

Armand: Una acusación peligrosa. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La trama se desarrolla en uno de los últimos días antes de las vacaciones, Armand, un niño de seis años, es acusado de cruzar fronteras contra Jon, su mejor amigo en la escuela primaria.

Armand: Una acusación peligrosa. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Por ello, los padres son llamados a una reunión, si buen nadie sabe qué fue lo que sucedió realmente, el incidente desencadena una serie de eventos que obligan a los padres y al personal de la escuela a una batalla de redención.

¿Fue solo un juego de niños algo mucho más serio? Durante la batalla, surgen la locura, el deseo y la obsesión.

Armand: Una acusación peligrosa

(Armand)

De Halfdan Ullman Tøndel.

Con Renate Reinsve, Loke Nikolaisen, Vera Veljovic-Jovanovic.

Noruega, 2024.

XM