Hoy llega septiembre y con ello una renovación del catálogo de películas y series en HBO Max. El servicio de streaming busca convertirse en tu favorito en este mes propicio para la Patria en México.

El catálogo se refuerza con producciones exclusivas y estrenos que merecen la atención de los usuarios tanto para películas como para series. Destacan el ingreso de Anora y El Brutalista, dos filmes laureados en las pasadas temporadas de premios.

Por otro lado, en el rubro de series, resaltan las producciones de A24, así como Task, protagonizada por Mark Ruffalo.

Estos son todos los estrenos de HBO Max en septiembre

Películas

Anora - 05/09/25

Karate Kid: Leyendas - 05/09/25

The Last Showgirl - 12/09/25

Aztec Batman: Clash of Empires - 18/09/25

Wolf man - 19/09/25

Gatillero - 19/09/25

El Brutalista - 26/09/25

Superman - 26/09/25

Dog man - 26/09/25

Series

Task - 7/09/25

Prime Minister - 15/09/25

Seen & Heard: The History of Black Televisión - 20/09/25

Caleb Hearon: Stand-up Comedy Special

Friendship

Warfare

¿Cuánto cuesta HBO Max?

El plan básico en México es de $149.00/mes y permite 2 dispositivos a la vez en Full HD con la aparición de anuncios; el Estándar cuesta $179.00/mes y es el mismo servicio que el anterior, pero sin anuncios; mientras que el Platino cuesta $299 pesos al mes permitiendo 4 dispositivos simultáneos, contenido en resolución 4K Ultra HD y con sonido Dolby Atmos.

OB