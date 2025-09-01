Septiembre ya está aquí, y eso significa que Amazon estrenará nuevas series y películas en Prime Video, su servicio de streaming. En el noveno mes del año podrás ver nuevos episodios de series como De viaje con los Derbez o películas como Fórmula 1. A continuación te mostramos el listado completo para que puedas agendar cada uno de tus intereses.

Todos los estrenos de Prime Video en septiembre

Series

The Runarounds - 1/09/25

La Novia - 10/09/25

Cada minuto cuenta - 12/09/25

Operación Triunfo - 15/09/25

Gen V - 17/09/25

De viaje con los Derbez - 26/09/25

Películas

La reina de la confianza - 6/09/25

Fórmula 1

Pitufos - 3/09/25

Así mismo, podrás disfrutar de creaciones relacionadas a México en el mes patriótico de septiembre:

Tlatelolco

El terremoto de México

7:19

Un extraño enemigo

¿Cuánto cuesta Prime Video?

Recuerda que si pagas Amazon Prime tienes acceso a Prime Video. El precio de este servicio es de $99 pesos al mes, o lo que es lo mismo: un plan anual por $899 pesos al año.

