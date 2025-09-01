Lunes, 01 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Prime Video se luce con estos estrenos en septiembre

Conoce todas las series y películas que llegarán a Prime Video en este mes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así luce septiembre en Prime Video para México. UNSPLASH / Thibault Penin

Septiembre ya está aquí, y eso significa que Amazon estrenará nuevas series y películas en Prime Video, su servicio de streaming. En el noveno mes del año podrás ver nuevos episodios de series como De viaje con los Derbez o películas como Fórmula 1. A continuación te mostramos el listado completo para que puedas agendar cada uno de tus intereses.

Todos los estrenos de Prime Video en septiembre

Series

  • The Runarounds - 1/09/25
  • La Novia - 10/09/25
  • Cada minuto cuenta - 12/09/25
  • Operación Triunfo - 15/09/25
  • Gen V - 17/09/25
  • De viaje con los Derbez - 26/09/25

Películas

  • La reina de la confianza - 6/09/25
  • Fórmula 1
  • Pitufos - 3/09/25

Así mismo, podrás disfrutar de creaciones relacionadas a México en el mes patriótico de septiembre:

  • Tlatelolco
  • El terremoto de México
  • 7:19
  • Un extraño enemigo

¿Cuánto cuesta Prime Video?

Recuerda que si pagas Amazon Prime tienes acceso a Prime Video. El precio de este servicio es de $99 pesos al mes, o lo que es lo mismo: un plan anual por $899 pesos al año.

OB

