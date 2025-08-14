Taylor Swift y Travis Kelce hablan de su relación por primera vez

La cantante estadounidense, Taylor Swift, asistió por primera vez a un podcast, siendo “New Heights”, de los hermanos Travis y Jason Kelce, el elegido para revelar los detalles de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl , el cual estará disponible el próximo 3 de octubre. No obstante, el anuncio de su duodécimo álbum de estudio se dio en los últimos minutos del episodio.

Durante el resto del programa, que tuvo una duración total de 2 horas con 3 minutos, los anfitriones le hicieron diferentes preguntas a la cantautora: sobre su carrera, su vida después del tour, sus hobbies, entre otras cosas, pero lo que más llamó la atención de los “Swifties” fue que, tanto Travis como Taylor, develaron detalles sobre su relación sentimental. A continuación te contamos.

Taylor Swift y su novio hablan de su relación por primera vez

En los primeros momentos de la entrevista, Taylor mencionó que adora su podcast porque ha hecho mucho por ella: “Este podcast hizo mucho por mí, le debo mucho. Este podcast me consiguió novio”, y bromeó diciendo que Travis lo utilizó como su "app de citas personal".

Posteriormente, cuando le preguntaban sobre su experiencia con The Eras Tour, su gira más importante y la más reciente, Swift recordó la romántica historia detrás de su relación:

Resulta que la estrella de los Kansas City Chiefs acudió a un concierto de Taylor en 2023, y dijo que quedó tan cautivado que quiso conocerla en persona y entregarle un “frienship bracelete” (brazalete de la amistad) con su número telefónico para invitarla a salir. Sin embargo, en esta gira Swift no admitió meet and greets, por lo que esto no fue posible.

Lee también: Taylor Swift revela portada y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

En el capítulo de “New Heights” de esa semana, Travis contó su decepción sobre no haber podido conocerla en persona, y rápidamente sus clips se hicieron virales, lo cual llamó la atención de la cantante.

"Le doy a The Eras Tour el crédito" , respondió a lo que dijo Taylor sobre que el podcast le dio un novio. “Porque si nunca hubiera ido a ese concierto y me hubiera quedado hipnotizado y cautivado, y luego me hubiera ido con tantas ganas de conocerte, nunca habría ido a ‘New Heights’ y le habría contado a todo el mundo lo dolido que estaba”.

“Nunca me había sentido tan absorto en la curiosidad de saber quién eras”, añadió.

Swift respondió que, ante este gesto, se sintió como en una película de los 80: “Era como estar en una cinta de John Hughes, de pie bajo mi ventana con un radiocasete: ‘¡Quiero salir contigo! ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad!’”.

La teatralidad de la situación cautivó a la intérprete, y confesó que recibió muchos bueno comentarios sobre el futbolista, de parte de varios de sus conocidos : “era alguien intentando de verdad conocerme de un modo muy natural, muy puro, muy normal”.

Cuando por fin lograron conocerse en persona, Kelce recalcó que fue la conversación más fácil que ha tenido. “Nunca había visto algo tan hipnótico en un escenario y, luego, algo tan real y hermoso en persona… soy el hombre más afortunado del mundo”.

“Fue una locura, pero funcionó… Vuelvo a ‘New Heights’ para dar las gracias por esto” , añadió Taylor.

¿Cómo lidian con los comentarios?

Taylor Swift confesó que, después de tantos años de carrera, ya no hay nada que vea en redes que pueda herirla y afectarla. Mencionó que siempre evita leer DM's y que el haber desactivado los comentarios de Instagram alrededor de 10 años atrás, es una decisión de la que no se arrepiente.

“He llegado a un punto en que algo puede ir sobre mí; mi nombre puede estar en el propio titular, y aun así no tiene por qué ser asunto mío”, dijo.

Por su parte, Travis Kelce confesó que a él sí le costó un poco al principio, sin embargo, con el tiempo fue incorporando esta filosofía de su novia para evitar que los comentarios y teorías en redes lo afecten.

Esta entrevista dejó ver a una Taylor Swift que no veíamos hace tiempo, ya que ha mantenido su vida personal muy privada desde varios años atrás. “Él es todo de lo que escribía en mis canciones desde que era una adolescente”, recalcó la cantante, evidenciando que ambos se encuentran felices con el tipo de relación que tienen, llena de risas y romance de película.

Puedes ver el podcast completo aquí:

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL