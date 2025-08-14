La polémica en torno a Christian Nodal no se detiene. Tras su boda con Ángela Aguilar, el cantante ha estado en el centro de la atención mediática debido a declaraciones controversiales que involucran tanto a su esposa como a su expareja, Cazzu, quien además es la mamá de su hija Inti.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su álbum ¿Quién + como yo?, Nodal había optado por mantenerse en silencio sobre su vida personal. Lo cual cambió este miércoles, ya que se estrenó su entrevista con la periodista Adela Micha.

En dicha entrevista, es la primera vez que Christian Nodal habla públicamente tras la polémica creada alrededor de su esposa y su expareja.

Estas son algunas de las declaraciones más relevantes que dio Nodal

"Ángela no le rompió el corazón a mi hija"

Una de las declaraciones más llamativas de su entrevista con Adela Micha, es cuando Christian Nodal aclara uno de los rumores más sonados respecto a su relación, ya que el cantante asegura que su esposa no le rompió el corazón a su hija Inti.

Dicha declaración está vinculada a los rumores que sugieren que su relación con Ángela Aguilar comenzó cuando todavía se encontraba con Cazzu.

"Ya habíamos terminado en 6 ocasiones"

Sobre su expareja, Christian Nodal se refirió al comentado podcast donde Cazzu desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar, que sugerían que la argentina tenía conocimiento de esta nueva relación.

"Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas. Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan. Me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira ", expresó Cazzu en el podcast “PLP” en octubre del año pasado.

Ahora, Christian Nodal se refirió al podcast y a las declaraciones anteriores de su esposa.

"Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar qué dice mi ex en el podcast. Este podcast que sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, donde ella dice ‘Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón’", narra el cantante. "Para serte bien sincero, ya habíamos terminado 6 veces antes", dijo.

"Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas"

Continuando con la entrevista, Christian Nodal reveló que durante sus diferentes rupturas con Cazzu, ella le rompió el corazón.

"En las rupturas previas era como ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’, y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. ‘Búscate a alguien más y que yo no me entere’. No pasaba más de un día o dos días y todo se arreglaba ", describió Christian Nodal.

El intérprete de “Botella tras botella” enfatizó que su relación con la trapera argentina ya estaba gastada , y que funcionaban más como amigos que como pareja: “Éramos muy buenos amigos, pero ya no había amor”.

"No existió ninguna infidelidad"

Durante la conversación, el cantante recalcó que no existió ninguna infidelidad entre sus relaciones con Cazzu y Ángela. Detalló que su ruptura se dio el día 8 de mayo del 2024, y que fue hasta 4 días después, el 12 de mayo, que formalizó con Ángela Aguilar.

“Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo. Yo le avisé a Cazzu el 20 de mayo que empecé a salir con una figura pública, que luego se enteraría”.

Además, confirmó que hubo una boda espiritual en Roma, el 29 de mayo : "Fue algo privado, nunca planeado, pero sentí que era el amor de mi vida. Fue una aventura, se respiraba el amor en todas partes. Me sentí vivo y más feliz que nunca".

"De corazón le pido disculpas a la mamá de mi hija. Yo me mega enamoré"

En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal pide disculpas directamente a Cazzu, recalcando que sabe que pudo hacer las cosas mejor con la madre de su hija , pero que uno de sus grandes defectos es ser “muy enamoradizo”.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

Con información de Sun.

