Ha llegado el final de una de las históricas bandas del thrash metal. Dave Mustaine, fundador y único miembro original de Megadeth vigente anunció que el álbum que la banda está por estrenar en 2026 será el último y vendrá acompañado de un tour de despedida.

El anuncio fue realizado hace unas horas a través de una publicación compartida en el perfil de YouTube de Megadeth y el resto de sus redes sociales oficiales. Bajo el título de “Megadeth - The End is Near”, unas imágenes de un aparente apocalipsis anteceden la aparición de “Vic Rattlehead”, la icónica mascota de la banda que ha protagonizado varias portadas. La figura rompió su silencio de cuatro décadas para sentenciar: "El próximo álbum de estudio de Megadeth será el último (…) y a la llegada del nuevo año, vendrá el tour de despedida".

Megadeth se fundó en 1983 luego de la famosa pelea del siempre polémico Dave Mustaine quien, tras su salida abrupta de Metallica, prometió formar una banda de metal "más furiosa". La revancha alcanzó para 20 años de música, 17 álbumes de estudio y un largo desfile de músicos gravitando alrededor de Mustaine.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Esto dijo Mustaine sobre la despedida de Megadeth

"La mayoría de los músicos no logran retirarse en lo más alto de sus carreras, que es donde me encuentro ahora mismo. He viajado por todo el mundo y hecho millones de fans y lo más difícil es decirle 'adios' a ellos" confiesa Dave Mustaine en unas declaraciones recogidas por Variety.

"Estamos ansiosos de que escuchen este álbum y poderlos ver en tour. Si hubiera un tiempo perfecto para estrenar un nuevo álbum es ahora. Si existiera un tiempo perfecto para salir a un tour mundial es este (…) Hemos hecho cientos de amigos a lo largo de estos años y esperamos poderlos ver a todos en nuestra gira mundial de despedida. No te enojes, no te entristezcas; siéntete feliz por nosotros, y ven a celebrar conmigo estos últimos años".

Hasta el momento no se han especificado fechas para ambos anuncios, ni si el tour de despedida incluirá a México.

Te puede interesar: Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB