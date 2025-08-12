Horóscopo Negro para HOY 12 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Es probable que la vida te traiga de vuelta alguna sensación, alguna persona o alguna historia que creías superada, pero no será para hundirte, sino para recordarte lo fuerte que eres. Y en medio de todo, verás quién está realmente contigo, quién se queda a tu lado, incluso cuando el viento sopla en contra. Eso vale más que mil palabras.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).No te olvides de que el cuerpo también tiene límites. Llevas una racha intensa, saltando de un problema a otro, y si no es una cosa, es otra. Tu mente va a mil y tu agenda no se queda atrás. Por eso, es momento de descansar más y dormir mejor. No porque sea un lujo, sino porque es una necesidad urgente.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Este martes tu misión es clara: encontrar la paz como sea. Puede ser en una conversación sincera, en un rato a solas, en una escapada improvisada, pero necesitas desconectar y respirar. No subestimes el poder de tu gente cercana: amigas, amigos, familia; su apoyo moral es clave ahora. Solo con sentir que te acompañan, que no estás lidiando con todo en soledad, vas a encontrar un alivio enormeCAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Hoy te tienes que poner un freno real. No puedes permitirte un sobreesfuerzo extraordinario, porque tu cuerpo y tu mente ya están acumulando mucha carga. Y si no pones límites claros, corres el riesgo de que te pase factura de verdad. No es una exageración: necesitas descanso, espacio y tiempo para ti.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Estás atravesando cambios enormes, pero positivos. Y lo mejor es que ya no te aferras a lo que no sirve: cuando algo negativo aparece, lo borras de un madrazo, sin darle segundas oportunidades de envenenar tu calma. Estás aprendiendo a transformar tu energía, y eso está marcando una gran diferencia en tu vida.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Hoy vas a proyectar, visualizar, desear, y cumplir. Tienes una fuerza tremenda para atraer lo que quieres, y ahora más que nunca tienes que usarla a tu favor. Pero ojo: enfócala en cosas buenas. Si llenas tu mente de imágenes positivas, de metas claras, de lo que realmente te haría feliz, el universo empezará a moverse para ponértelo delante.Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO