Yess Rodríguez abre su corazón con “Entre los dos”

Con una voz que duele y sana al mismo tiempo, la cantante y compositora Yess Rodríguez presenta su nuevo sencillo titulado "Entre los dos", una canción íntima y poderosa que invita a cerrar ciclos desde el amor, no desde el rencor.

Inspirada en una historia real y profundamente personal, "Entre los dos" es más que una despedida: es un acto de valentía emocional. “Aunque haya amor, no siempre basta”, confiesa Yess, quien transforma la vulnerabilidad en una declaración firme de amor propio. La canción recorre ese espacio emocional donde habita lo que fue, lo que pudo ser, y lo que ya no será.

Con un sonido que fusiona la balada contemporánea con toques de R&B y pop alternativo, la producción destaca por su atmósfera delicada pero contundente. Sintetizadores suaves, bajo profundo y una percusión medida sostienen la narrativa sin opacar la fuerza de la voz. El sencillo cuenta además con la colaboración vocal de Juan Pablo Alcalá, quien aporta una segunda mirada a esta historia compartida.

Lejos de un videoclip tradicional, Yess apostó por un lenguaje visual lleno de simbolismo: el hilo rojo del destino, contrastes de luz y sombra, y una estética metafísica que refuerza el relato emocional. “Mi personaje se mueve en claridad, el suyo en deseo no resuelto. Fue una forma distinta de narrar lo que quedó... entre los dos”, explica la artista.

Desde su lanzamiento, la respuesta del público ha sido abrumadora. Cientos de mensajes han llegado a sus redes sociales de personas que han encontrado en la canción el empujón que necesitaban para soltar o entender su propio proceso. “Que mi voz acompañe a alguien en ese momento de su vida, es el mayor regalo”, afirma.

Yess Rodríguez continúa posicionándose como una voz honesta, sin fórmulas ni pretensiones. Su propuesta artística destaca por su autenticidad, sensibilidad y profundidad emocional. Entre los dos marca un punto de inflexión en su carrera y anuncia lo que está por venir: más música cargada de alma, coherencia visual y narrativa, incluyendo una posible versión acústica del tema y futuros lanzamientos que se conectarán entre sí como piezas de un mismo universo.