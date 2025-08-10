De la sierra al Parque Fundidora: rincones imperdibles de Nuevo León

El verano continúa y con él llega la oportunidad perfecta para redescubrir Nuevo León a través de experiencias inolvidables que combinan adrenalina, paisajes naturales y preparativos para uno de los eventos más esperados del próximo año: el Mundial 2026.

Tanto para los amantes de la aventura como para quienes buscan relajarse en espacios icónicos o tomar la mejor postal del verano, el Estado ofrece una variedad de destinos que prometen refrescar cuerpo y mente. A continuación, te presentamos algunas de las mejores opciones para disfrutar en esta temporada:

Tour Matacanes. Veinte kilómetros de pura adrenalina en la Sierra de Santiago, con saltos de 12 metros, rappel, cuevas y ríos subterráneos. ESPECIAL

Tour Matacanes: adrenalina en la Sierra de Santiago. Para quienes buscan emociones fuertes, el Tour Matacanes es una parada obligada. Esta experiencia de cañonismo extremo en la Sierra de Santiago incluye un recorrido de 20 kilómetros, de los cuales 14 se realizan dentro del río. Durante el trayecto, los visitantes enfrentan dos descensos en rappel, exploran cuevas y ríos subterráneos, y desafían saltos de hasta 12 metros, además de deslizarse por toboganes naturales. Con una duración aproximada de 10 horas, esta aventura es ideal para los amantes de la naturaleza y la adrenalina.

Cascada del Chipitín. Una caída de 70 metros y aguas turquesa en medio de bosques y cañones. ESPECIAL

Cascada del Chipitín: un rincón escondido de aguas turquesa. A sólo 70 kilómetros de Monterrey se encuentra la majestuosa Cascada del Chipitín, que impresiona por su caída libre de más de 70 metros y sus aguas color turquesa. El acceso inicia en Potrero Redondo, desde donde comienza una caminata entre bosques y cañones que ofrecen vistas espectaculares en cada tramo. Un destino perfecto para los que buscan un contacto íntimo con la naturaleza y escenarios únicos para fotografías inolvidables.

Presa de la Boca. Paseos y deportes acuáticos a sólo 25 min de Monterrey. ESPECIAL

Presa de la Boca: recreación y gastronomía junto al agua. Ubicada a tan sólo 25 minutos de Monterrey, la Presa de la Boca se ha renovado recientemente y ahora cuenta con un nuevo malecón ideal para pasear en familia o con amigos. Aquí se puede disfrutar de actividades acuáticas como paseos en catamarán y jet ski, montar a caballo o recorrer sus senderos a pie. Además, la zona está rodeada de restaurantes con una variada oferta gastronómica local, perfecta para cerrar el día con buen sabor.

Vista general del Parque Fundidora, en Monterrey. ESPECIAL

Parque Fundidora y Parque del Agua: epicentro del Mundial 2026. Pensando ya en el próximo año, el emblemático Parque Fundidora se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro durante el Mundial 2026. Con 16 naves industriales, dos lagos, una pista para correr de 3.4 kilómetros y amplios espacios abiertos, el parque será sede del Fan Fest oficial, que incluirá una mega pantalla para ver los partidos en tiempo real, además de actividades familiares y oferta gastronómica regional.

A unos pasos se encontrará el Parque del Agua, un proyecto en desarrollo que busca ser un pulmón verde para la ciudad, con un enfoque en la sostenibilidad y el agua. Este parque de 80 hectáreas será similar en tamaño al Parque Fundidora y se espera que atraiga turismo internacional. Se estima que quede listo para la primavera del próximo año.

Sin duda, este verano, Nuevo León invita a locales y visitantes a sumergirse en su riqueza natural y cultural, mientras se alista para recibir a miles de aficionados el próximo año, cuando el Estadio Monterrey reciba cuatro partidos durante la Copa del Mundo 2026.