Adam Sandler ha consolidado su presencia en Netflix con una variedad de títulos que abarcan desde comedias ligeras hasta dramas intensos. A continuación, te presentamos las cinco películas más destacadas de su catálogo en la plataforma:

1. Diamantes en bruto (Uncut Gems)

En este thriller dirigido por los hermanos Safdie, Sandler interpreta a un joyero de Nueva York atrapado en una espiral de apuestas y engaños. Su actuación le valió elogios por su intensidad y profundidad emocional.

2. Garra (Hustle)

Una inspiradora historia deportiva en la que Sandler da vida a un cazatalentos de la NBA que descubre a un prometedor jugador callejero. La película ha sido aclamada por su mensaje de perseverancia y superación.

3. Misterio a bordo (Murder Mystery)

Junto a Jennifer Aniston, Sandler protagoniza esta comedia de misterio donde una pareja se ve envuelta en un asesinato durante un viaje en yate. La química entre ambos actores y el tono ligero hacen de esta película una opción entretenida.

4. El Halloween de Hubie (Hubie Halloween)

Una comedia de misterio donde Sandler interpreta a un hombre excéntrico que debe salvar Halloween en su ciudad. Aunque recibió críticas mixtas, es una opción divertida para los fanáticos de su estilo cómico característico.

5. Leo

Una película animada que explora la vida de un sapo que se convierte en maestro de una clase de niños. Es una opción encantadora para toda la familia, con el toque humorístico característico de Sandler.

Estas películas ofrecen una variedad de géneros y estilos, desde comedias ligeras hasta dramas intensos, todas disponibles en Netflix México. ¡Disfruta tu maratón de Adam Sandler!

