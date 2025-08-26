La cantante estadounidense y el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, de los Kansas Chiefs, acaban de anunciar, a través de redes sociales, que están comprometidos.

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, se lee en la publicación que compartió Swift en su Instagram.

Recientemente, Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, en el podcast “New Heights”, el cual es conducido por su ahora prometido, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce.

Su historia de amor contada por ellos mismos

El pasado 12 de agosto, Taylor asistió al podcast de los hermanos Kelce para hablar un poco sobre su vida, su carrera, y al final del programa sorprendió a sus fans con el anuncio de su duodécimo álbum , el cual llegará el próximo 3 de octubre.

Durante el episodio, Taylor y Travis hablaron de su relación por primera vez, contando la historia de cómo comenzaron a salir. A pesar de que esta historia de amor ya era conocida por sus fans, esta fue la primera vez que ellos la contaron a detalle:

Resulta que la estrella de los Kansas City Chiefs acudió a un concierto de Taylor en 2023, y dijo que quedó tan cautivado que quiso conocerla en persona y entregarle un “frienship bracelete” (brazalete de la amistad) con su número telefónico para invitarla a salir. Sin embargo, en esta gira Swift no admitió meet and greets, por lo que esto no fue posible.

En el capítulo de “New Heights” de esa semana, Travis contó su decepción sobre no haber podido conocerla en persona, y rápidamente sus clips se hicieron virales, lo cual llamó la atención de la cantante.

“Este podcast hizo mucho por mí, le debo mucho. Este podcast me consiguió novio” , bromeó Swift, diciendo que Travis lo utilizó como su "app de citas personal". "Le doy a The Eras Tour el crédito", respondió Kelce a este comentario. “Porque si nunca hubiera ido a ese concierto y me hubiera quedado hipnotizado y cautivado, y luego me hubiera ido con tantas ganas de conocerte, nunca habría ido a ‘New Heights’ y le habría contado a todo el mundo lo dolido que estaba”.

La teatralidad de la situación cautivó a la intérprete, y confesó que recibió muchos bueno comentarios sobre el futbolista, de parte de varios de sus conocidos: “era alguien intentando de verdad conocerme de un modo muy natural, muy puro, muy normal”.

Cuando por fin lograron conocerse en persona, Kelce recalcó que fue la conversación más fácil que ha tenido. “ Nunca había visto algo tan hipnótico en un escenario y, luego, algo tan real y hermoso en persona… soy el hombre más afortunado del mundo”. “Fue una locura, pero funcionó… Vuelvo a ‘New Heights’ para dar las gracias por esto”, añadió Taylor.

Eventualmente siguieron saliendo hasta formalizar una relación romántica. Se les ha visto juntos en público en diversas ocasiones: Taylor suele asistir a los partidos de Travis, y Travis asistió a varios conciertos del Eras Tour el año pasado. Incluso subió al escenario como invitado en una ocasión, durante uno de los conciertos de Londres.

Además, en su álbum más reciente, The Tortured Poets Department, la cantante incluyó dos canciones dedicadas a su amado: “So High School” y “The Alchemy”.

La noticia de su compromiso tomó por completa sorpresa a los fans de ambas celebridades, especialmente a los Swifties.

Aún no se tienen detalles de cómo fue la pedida ni de sus planes de boda.

