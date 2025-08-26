Lil Nas X se declara inocente al ser arrestado

El rapero estadounidense, Lil Nas X, de 26 años, enfrenta serios problemas legales tras ser arrestado el pasado jueves 21 de agosto.

Nas fue detenido luego de ser visto caminando desnudo en las calles de Los Ángeles y, de acuerdo con información de la prensa estadounidense, al ser confrontado por la policía, reaccionó agresivamente.

Antes de ser puesto a disposición de las autoridades, el cantante fue hospitalizado bajo sospecha de sobredosis , pues en varios videos se le veía con un comportamiento errático.

Según la policía, encontraron al joven caminando desnudo por Ventura Boulevard, una avenida bastante importante en el vecindario de Studio City, alrededor de las 6:00 a.m.

Los fiscales acusaron al cantante por varios cargos de agresión a la policía . Estos cargos fueron reportados en primera instancia por TMZ.

Lil Nas X se declara inocente

Ahora, el intérprete de "He knows" enfrentó su primera audiencia y, según TMZ, se declaró inocente, ante un juez, de cuatro graves delitos , entre los que se encuentran resistencia a un oficial.

La corte le otorgó su libertad tras pagar una fianza de 75 mil dólares (más de un millón de pesos mexicanos), además de imponerle una serie de condiciones que incluyen: evitar el consumo de sustancias e inscribirse en un programa ambulatorio de rehabilitación.

Montero Lamar Hill, su nombre real, es acusado de tres cargos de lesiones a agentes de la policía y uno más por resistirse a la detención. De ser declarado culpable, podría pasar varios años en prisión.

La próxima audiencia está programada para el 15 de septiembre de 2025, donde se determinará si puede continuar el proceso en libertad bajo las condiciones impuestas o si habrá más restricciones judiciales.

Con información de SUN.

