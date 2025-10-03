Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, se declaró este viernes 3 de octubre ser un seguidor de la cantante Taylor Swift, a quien dará un asiento especial si asiste al juego de Día de Acción de Gracias en el que su equipo recibirá a los Kansas City Chiefs el próximo 27 de noviembre.

"No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero le daríamos un asiento exclusivo si asistiera al partido. Nadie es más fan de Taylor Swift que yo", aseveró el dueño del equipo de la estrella solitaria a través de 105.3 The Fan.

Jones aprovechó para elogiar cómo la relación que Switf tiene con Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, ha hecho crecer el interés de miles de personas por la NFL, algo por lo que dijo deben estar agradecidos.

"Lo más importante es que todos somos seguidores de Taylor Swift. Así que lo aprecio porque gracias a su conexión con Kansas City, el interés que ha mostrado y el que ha traído a la NFL ha ayudado a un mayor interés en este deporte. No me canso de Taylor Swift" , subrayó Jones.

Los Dallas Cowboys recibirán a Kansas City Chiefs en la semana 13 de la temporada en el AT&T Stadium el próximo 27 de noviembre, en el que Estados Unidos celebrará el Día de Acción de Gracias. Este partido es uno de los más esperados en la campaña 2025.

La estrella del pop, quien recientemente se comprometió con Travis Kelce, más temprano acaparó los reflectores por el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio titulado "The Life of a Showgirl".

Taylor Swift y Travis Kelce dieron a conocer su relación en septiembre de 2023 cuando la cantante asistió a un partido de los Chiefs en el Arrowhead Stadium, algo que se volvió costumbre desde entonces.

Incluso estuvo presente en las dos más recientes apariciones del equipo en los Super Bowls LVIII, que ganaron los Chiefs a los San Francisco 49ers, y en el LIX, en el que Kansas City cayó ante Philadelphia Eagles.

Jerry Jones no es el único que considera benéfica la cercanía de Taylor Swift con la liga, pues Roger Goodell, comisionado de la NFL, también destacó lo benéfico que resulta el interés de la cantante por este deporte.

"Es fantástico. Ha atraído una gran atención a la liga. Su base de seguidores es una base de aficionados ligeramente diferente a la más tradicional de la NFL, pero los ha traído a este juego".

Verla convertirse en una aficionada es estupendo; es una ventaja para la NFL", dijo Goodell desde Londres, donde se encuentra para el partido del próximo domingo entre Browns y Vikings.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: La NFL regresará a México en 2026

OF