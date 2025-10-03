La esperada “Avatar 3” se perfila como la entrega más extensa de la saga creada por James Cameron, superando las tres horas y 12 minutos de “Avatar: El Camino del Agua”.

El cineasta, al frente de la franquicia desde 2009, explicó que la extensión busca dar más espacio a historias y personajes que quedaron pendientes en la segunda película.

“La tercera película será un poco más larga que la segunda”, señaló Cameron a la revista Empire. “En pocas palabras, teníamos demasiadas grandes ideas concentradas en el primer acto de la segunda película. No profundizábamos lo suficiente en los personajes, así que decidimos dividirlas”.

Titulado “Avatar: Fuego y Cenizas”, el filme ya presentó su primer tráiler. En esta entrega, los Na’vi enfrentarán una nueva amenaza que utiliza el fuego como arma, mientras Pandora revela territorios volcánicos y escenarios dominados por la fuerza destructiva del fuego. Cameron promete equilibrar la espectacularidad visual con un desarrollo más profundo de los personajes, abordando aspectos que quedaron relegados en la segunda parte.

La franquicia sigue siendo un fenómeno global: la primera película mantiene el récord como la más taquillera de la historia, con más de dos mil 923 millones de dólares recaudados. Con un plan de cinco películas programadas hasta 2031, “Avatar 3” llegará a los cines de México el 19 de diciembre de 2025, con funciones en cadenas como Cinépolis y Cinemex, ofreciendo un viaje épico y más extenso por Pandora.

CT