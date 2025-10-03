¿Qué pasó entre Taylor Swift y Charli xcx?

Tanto Taylor Swift como Charli xcx se encuentran en uno de los mejores momentos de sus respectivas carreras , y también a nivel personal; recientemente, Taylor se comprometió con el futbolista, Travis Kelce, mientras que Charli se acaba de casar con George Daniel, baterista de la banda The 1975.

Desde hace algunos años, se rumora que ambas cantantes tienen una supuesta enemistad, y con The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, lanzado este viernes, los rumores se han alimentado.

En el disco, se incluye “Actually Romantic”, canción que muchos creen que es una respuesta a “Sympathy is a Knife” de Charli, incluída en su álbum Brat, que salió el verano pasado. En ella, la británica revela que se siente insegura con otra mujer.

En su canción, Taylor habla sobre una persona que está obsesionada con ella : “Escuché que me llamaste 'Barbie Aburrida' cuando la cocaína te da valor / Chocaste las manos con mi ex y luego dijiste que te alegra que me dejara en visto / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara”, dice al inicio. Los fanáticos creen que hace referencia a xcx, ya que ella ha hablado de drogas en varias de sus canciones.

Historial de su relación

Contrario a lo que muchos pensarían, ambas cantantes se conocen desde hace varios años, e incluso llegaron a mantener una amistad. Asimismo, durante el Reputation Stadium Tour, en 2017, Charli fue la encargada de abrir los conciertos de Taylor, junto con Camila Cabello.

A pesar de todo, en 2019 la británica dio algunas declaraciones que causaron polémica: "Como artista, me sentí un poco como si estuviera subiendo al escenario y saludando a niños de cinco años", reveló en una entrevista.

"Antes de esa gira había estado tocando en un montón de conciertos en clubes para mayores de 18 años, por lo que estar en el escenario frente a personas de todas las edades era algo nuevo para mí", explicó Charli xcx a través de un comunicado. "Como he dicho muchas veces, estoy sumamente agradecida con Taylor por invitarme a abrir su concierto. Es una de las artistas más importantes de mi generación", concluyó.

En abril del 2024, Charli citó un twit de Swift, en el que compartía una reseña positiva de su álbum anterior, The Tortured Poets Department. Charli lo utilizó para promocionar su gira en conjunto con Troye Sivan: "¡Todos están entusiasmados con Sweat Tour!".

Meses después, al estrenarse Brat, muchos seguidores comenzaron a especular si la canción “Simpathy is a Knife” va dirigida hacia Swift. En el tema, menciona que se siente insegura ante otra mujer con la que se encuentra en el backstage de los conciertos de The 1975. El vocalista, Matty Healy fue pareja de Taylor por un tiempo breve.

"No quiero verla tras bambalinas en el show de mi novio / Cruzo los dedos a escondidas / Espero que terminen pronto", canta Charli xcx. “No quiero compartir el espacio / No quiero fingir una sonrisa / Esta chica aviva mis inseguridades / No sé si es real o si estoy perdiendo el control”, dice la canción.

En una entrevista con New York Magazine explicó: “ Esa canción es sobre mí y mis sentimientos y mi ansiedad, y la forma en que mi cerebro crea narrativas e historias en mi cabeza cuando me siento insegura, y cómo no quiero estar en esas situaciones físicamente cuando siento dudas sobre mí misma”.

Por su parte, en ese mismo artículo se uncluyeron unas declaraciones de Taylor Swift, en donde halagó el trabajo de Charli: "Su escritura es surrealista e inventiva, siempre. Lleva una canción a lugares a los que no esperarías que llegara, y lleva haciéndolo de forma constante durante más de una década. Me encanta ver que un trabajo tan duro da sus frutos".

Finalmente, en “Actually Romantic”, Taylor parece responderle a Charli, asegurando que esa obsesión puede incluso parecer amor verdadero: "No había pensado en ti en mucho tiempo / Pero sigues enviándome divertidas tarjetas de San Valentín / Y sé que crees que suena cruel / Pero en realidad es tierno, adorable / ¿Cuántas veces te ha dicho tu novio / '¿Por qué siempre estamos hablando de ella?'".

En las propias palabras de Taylor, su canción es “sobre darse cuenta de que alguien ha tenido, de alguna manera, una relación unilateral contigo de la que tú no tenías idea. Y de repente empiezan a hacer demasiado, y empiezan a dejarte claro que, en realidad, has vivido dentro de su cabeza y tú no lo sabías. Y esto se presenta como que ellos te guardan cierto rencor o tienen un problema contigo, pero tú tomas eso y simplemente lo aceptas como amor, como atención y afecto, y te resulta halagador que alguien te haya convertido en una parte tan grande de su realidad cuando tú ni siquiera habías pensado en eso”.

