En los primeros días de octubre, Netflix tiene nuevos contenidos y este viernes 3 de octubre ya están disponible para sus suscriptores cuatro series, que son perfectas para disfrutar a partir de hoy y durante el fin de semana desde el confort de casa.

El genio y los deseos. ESPECIAL/NETFLIX.

El genio y los deseos

Es una serie romántica de comedia y fantástica que ya está disponible en Netflix. Un genio, prisionero de su lámpara durante más de mil años, regresa al mundo terrenal y se cruza con Ka-young, una mujer impasible que vive atrapada entre las normas de su abuela y sus propias rutinas.

Monstruo: La historia de Ed Gein

Es una serie de terror y drama que ya se puede ver en Netflix. Asesino en serie, saqueador de tumbas, psicópata... En los campos helados de la Wisconsin rural de los años cincuenta, Eddie Gein ―un hombre solitario, amable en apariencia y de carácter apacible― llevaba una vida discreta en una granja en ruinas. Pero en su interior escondía una casa de los horrores tan espantosa que cambiaría para siempre la definición de la pesadilla americana. Impulsado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas.

La nueva brigada. ESPECIAL/NETFLIX.

La nueva brigada

Es una serie de Suecia perfecta para los amantes del terror, que a partir de hoy está disponible en Netflix. En el año 1958, se gradúan las primeras mujeres policía de Suecia. Un pequeño grupo de pioneras dan un gran paso por la igualdad de género, pero también lidian con otros cambios más pequeños, ya que las faldas que se ven obligadas a llevar rozan como papel de lija contra sus muslos. La sociedad las ridiculiza, los medios las infravaloran y sus compañeros las desprecian. Las nuevas reclutas son destinadas al barrio con mayor delincuencia del país: El distrito policial de Klara en Estocolmo. Cuando empiezan a patrullar las calles de la capital, pronto se dan cuenta de que su mayor problema no son los delincuentes, sino la resistencia proviene de los compañeros y la sociedad en general.

Animal

Es una serie española de comedia que hoy se estrena en Netflix. Antón Gandoy es un veterinario rural gallego al que el cierre de muchas explotaciones ganaderas obliga a emplearse en una tienda de animales que atiende a la alta sociedad coruñesa. Tendrá como compañera de trabajo a Uxía, su sobrina, junto a la que se enfrentará a un mundo que no se parece al que conocía Antón, pero tampoco a aquel con el que soñaba Uxía.

XM