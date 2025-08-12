La película que inició todo, la que cambió para siempre el cine de ciencia ficción, prepara su 50 aniversario: “La guerra de las galaxias” (título original), después renombrada como “Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza”.

La primera película de la saga celebrará medio siglo el 30 de abril de 2027, una fecha que no pasará desapercibida para ningún amante del universo creado por George Lucas, ni para el estudio Lucasfilm, que reestrenará el largometraje en cines de todo el mundo.

En 1977, el mundo fue testigo del inicio de algo épico: el estreno de “Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza”. La llegada de “La Guerra de las Galaxias” a la cultura pop lo cambió todo, en especial la industria cinematográfica.

La cinta rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, el cual hoy sigue más vigente que nunca con los distintos proyectos que Disney planea para los próximos años: “Star Wars: Starfighter” (2027), dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling y Mia Goth, y “The Mandalorian and Grogu” (2026) con Pedro Pascal como protagonista.

No es la primera vez que una película de “Star Wars” regresa a los cines con motivo de su aniversario. Este año, las salas vieron el reestreno de “La Venganza de los Sith”, la sexta película de la saga (tercera en orden cronológico), que en abril volvió a romperles el corazón a los fanáticos con la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro, conmemorando así su 20 aniversario.

“Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza” aterrizará nuevamente en cines el 30 de abril del 2027, una fecha en la que los Star Wars Lovers volverán a vibrar con el inicio del camino de “Luke Skywalker” rumbo a convertirse en uno de los Jedis más poderosos de la galaxia y acabar con el Imperio Galáctico.

En México, esta historia marcó a toda una generación y el culto cinematográfico.

Cabe señalar que “Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza” fue la primera película que se estrenó de la saga “Star Wars”, aunque sirve como la cuarta en términos de su cronología interna; dos secuelas, “El Imperio contraataca” y “El retorno del Jedi”, continuarían la trama de la trilogía original, mientras que una trilogía precuela describiría los eventos previos al “Episodio IV”.

El guion fue redactado por George Lucas mientras dirigía su primer largometraje, influido principalmente por las películas sobre samuráis de Akira Kurosawa, cómics de Flash Gordon y la obra “El héroe de las mil caras” de Joseph Campbell.

El reparto de esta cina está integrado por: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew y David Prowse; el rodaje fue realizado en la estepa tunecina, Londres y Guatemala. Los efectos especiales corrieron a cargo de Industrial Light & Magic, empresa creada específicamente para esta película.

Con información de El Universal

Detalles de los personajes

Los stormtroopers se basaron en los “sturmtruppen”, soldados del Imperio Alemán que sirvieron en la Primera Guerra Mundial.

“R2-D2” es interpretado por el actor Kenny Baker, mientras que C-3PO es interpretado por el actor británico Anthony Daniels.

“David Prowse”, fisicoculturista y actor, interpretó a “Vader”. Antes le ofrecieron el papel de “Chewbacca”.

Peter William Mayhew, un actor británico-estadounidense. Fue conocido por interpretar a “Chewbacca” en la saga cinematográfica.

CT