"Mañana es too late" para Jesse & Joy

La música de Jesse & Joy ha evolucionado, no solo en sonido, también en cómo cada una de sus canciones despiertan una gama de sentimientos que van de la risa al llanto, de la felicidad a la nostalgia y de la fuerza a la superación.

Los hermanos Huerta tienen las emociones a flor de piel, ya que Joy espera a su primera hija y Jesse se ha convertido en ese apoyo emocional que la arropa. Por el lado de su trayectoria musical, también gozan de un momento importante, puesto que están en la preparación de un nuevo material que ya ha dado dos sorpresas: “Te esperé” y “Mañana es too late”, este último sencillo en colaboración con el colombiano J Balvin.

“Un amigo que vive en Nueva York me dijo, ‘felicidades por la música que están sacando, porque vivimos en un momento donde tanto en Estados Unidos como en el mundo, la música en español ya no se considera como música en español, sólo es música’. Y creo que es algo muy lindo, y el hecho de ser exponentes latinos y sumar la parte bilingüe, es algo que nos enorgullece. Por ejemplo, ver a J Balvin estar en el top de las listas de popularidad a nivel mundial nos debe emocionar a todos porque se va preparando el camino para las nuevas generaciones, de la misma manera que nosotros lo hemos hecho a lo largo de nuestra carrera”, comenta Jesse en entrevista.

“Para nosotros fue reciente que comenzamos a sacar nuestras canciones en inglés, ‘Ecos de amor’ y ‘Duele’ fueron letras que originalmente nacieron en inglés, luego hicimos versiones de otras canciones que ya teníamos, presentamos un compilado en el Reino Unido como una especie de curso intensivo para soltarlo allá. Y estando por allá de promoción, hacíamos llamadas para otros países y nos pedían que por favor, cantáramos en español; me pareció súper curioso porque muchas veces llegamos a ser hasta malinchistas, porque acá había mucha gente que nos decía que cuando cantábamos en inglés sonábamos increíble, pero yo decía: ‘Si supieran que la magia ocurre cuando cantamos en nuestro idioma’, porque les suena tan bonito, tan poético, tan rico”, confiesa Joy.

Y es que para la vocalista del dueto es irónica la situación social versus la empatía artística de América Latina. “Es muy fuerte ver la manera en la que estamos creciendo y emergiendo. Como mexicanos, se siente bonito cuando ves las listas de popularidad y ves cosas en español cada vez más”.

Coquetear con otros estilos

Jesse & Joy han experimentado con la música a lo largo de su carrera sin perder su esencia; por lo que los tintes urbanos de “Mañana es too late” obedecen a su desarrollo musical de la mano de la tendencia. Así, juegan con su potencial de artistas sin perder el camino: los hermanos Huerta se divierten.

“Se sorprenden cuando escuchan con quién estamos colaborando, desde que saben con quién es, hay un prejuicio inmediato, y nos pasó con muchos amigos, con críticos de música, pero cuando escucharon la canción (‘Mañana es too late’) entendieron por qué se hizo y cómo se hizo así. Además, cuando la canción tiene el poder, no hay argumento que la mate, si a eso sumas a un invitado y está esa química, hay magia irrefutable; y a veces no se dan ni cuenta que metiste otro sonido o sabor, pero ya los tienes bailando. La canción la escribimos y produjimos nosotros”, subraya Jesse.

Por su parte, Joy recuerda la vigencia del dicho “No juzgues un libro por su portada”: “Tristemente los seres humanos tendemos a caer en ciertos estereotipos. Así como hay pop bueno, hay malo, hay canciones denigrantes hacia la mujer dentro de nuestro género; también hay reggaetón bueno y malo; y muchas veces existe la dualidad de la persona que la está cantando con cierta doble moral. Lo que se tiene que destacar es que mi hermano y yo estamos haciendo música y dentro de ella tenemos el derecho de coquetear con el género que queramos y con el que a nosotros nos parezca congruente con la esencia que tenemos. Nunca dejaremos de sonar a Jesse & Joy”.

Muchos músicos que hacían pop, ahora producen urbano, sin embargo, los hermanos Huerta no hicieron esta transición, sino que trajeron el estilo de moda hacia su propia manera de crear música. “Nosotros encontramos la forma en la que nos beneficia y nos hace sentir bien, y que un amigo como J Balvin escuche la canción y diga que le parece que el tema es brutal y quiere ser parte de él, es un cumplido”, finalizaron los hermanos.

¿El urbano es el nuevo pop?

“Hablando del reggaetón, siento que en el momento que empezaron a incluir más melodías y más letras románticas, ese fue el elemento pop que agregaron, y al final el pop es el ‘chaser’ de todo, U2, Radiohead y Los Beatles lo pusieron en su música”, comparte Jesse, mientras que Joy remata: “Es pop porque es popular y se nos va olvidando cómo hay tendencias que marcan a ciertas generaciones y ciertos años, en su momento el pop y el mainstream eran Nirvana, Alanis Morissette, de pronto va migrando, me acuerdo de las baladas de los 80 que eran muy pop. Cuando salió ‘Corre’, nuestra casa disquera no la quería sacar porque lo que dominaba en los charts era la bachata. Las tendencias cambian y más hoy en día que la música se puede consumir de manera inmediata, porque tener en el teléfono música de todo el mundo sólo hace que el nivel de exigencia en cada artista crezca”.

¡Asiste!

Jesse & Joy en concierto/ viernes 17 de mayo/ 21:00 horas/ Auditorio Telmex/ Boletos de $270 a mil 200 pesos, de venta en taquillas del recinto y sistema Ticketmaster.

¡Gana tus boletos!

EL INFORMADOR quiere que disfrutes al máximo de la música de Jesse & Joy, por lo que tenemos boletos para que asistas al concierto de este dúo mexicano este viernes 17 de mayo.

Para conseguir tus entradas, sigue las redes sociales de esta casa editorial y participa en las dinámicas.