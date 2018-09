Tamara Mazarrasa, la jefa de un “Malacopa”

La actriz mexicana Tamara Mazarrasa se alista para el estreno de “Malacopa”, cinta que llega hoy a la cartelera nacional. El filme que fue realizado hace tres años por fin verá la luz; se trata de una comedia entretenida que espera la estrella sea del agrado del público. De igual manera, también está motivada por la aceptación de la serie “Ingobernable”, ella es uno de los personajes clave de este proyecto de Netflix que estrenó su segunda temporada el pasado 14 de septiembre.

“Estoy muy contenta de poder presentar un producto que se hizo hace tiempo, hace tres años… Estuvo involucrado todo un equipo que trabajó mucho, y ya el público la podrán disfrutar este fin de semana en todos los cines. Además, ya está disponible ‘Ingobernable 2’ y para mí está increíble porque (la audiencia) puede ver dos contrastes completamente diferentes de mi actuación”, comparte en entrevista.

En “Malacopa” da vida a “Ayami Nisisaki”, un personaje más delicado y sutil; mientras que en la serie de Netflix es “Zyan Torres”, una mujer dura y combativa del barrio bravo de Tepito. “Yo siento que ‘Malacopa’ va a gustar mucho, es meramente familiar, es para entretener. Es mi primera película siendo parte de los protagonistas, es un cine más comercial, mi personaje no está en tono de comedia, pero se disfruta mucho. Estoy muy feliz de haber trabajado con Luis Ernesto Franco, Luis Arrieta y Danna García”.

“Ayami Nisisaki” es la jefa de “Mateo Pino”, el personaje que hace Luis Arrieta, un arquitecto tímido. “Ella siempre ha tenido confianza en él. La cinta se mezcla con el mensaje de que no necesitas el alcohol para ser tú mismo, pero en algunos caso potencializa a la gente. En particular, ‘Ayami’ es un detonador para ‘Mateo’, ella le pide un proyecto para el despacho de arquitectura en el que trabajan, el cual está en México, pero que es japonés… Ella está al mando de la empresa y luego hay un enamoramiento del personaje”.

La actriz señala que con la cinta no se está promoviendo el consumo de alcohol para que alguien sea más extrovertido, más bien trata de explicar que no se necesitan elementos como éste para que una persona pueda ser más segura de sí misma. “El contexto del menaje es que seas como seas, vas a encontrar tu fuerza interna no necesitando nada, simplemente es que te conectes con ella sin dejar de ser tú, sólo quitarte tus miedos. ‘Malacopa’ no es una película que te esté invitando a tomar, simplemente te pone un panorama”.

¿De qué trata la cinta?

“Mateo Pino” (Luis Arrieta) es un arquitecto brillante, junto a su mejor amigo “David” (Héctor Kotsifakis), tendrán que convencer a un inversor extranjero que apoye su proyecto; pero “Mateo” es extremadamente tímido. Para calmarse recuerda a su padre y bebe de la pachita que le heredó, “creando” involuntariamente a “Malacopa” (Luis Ernesto Franco), guapo, seguro, gran personalidad, que lo hará llegar muy arriba, quedando bien y quedando mal.

Su evolución como actriz

Tamara comparte que estudió teatro hace ocho años y de ahí comenzó a hacer castings para series, porque quería una carrera más integral; desde entonces, todo se ha dado de la mejor manera para ella, estando en proyectos muy importantes como “Ingobernable”, así como en cine de arte. “He seguido teniendo proyectos muy interesantes, tal vez no tantos, pero de los que he tenido he aprendido muchísimo de directores y actores increíbles.

Sobre la nueva entrega de “Ingobernable”, un drama político protagonizado por Kate del Castillo, ella ve que son los personajes femeninos los que llevan el ritmo de la historia. “La serie enaltece la posición de la mujer en diferentes aspectos, puedes encontrar a la primera dama, a una mujer infiltrada en la CIA y mi personaje que es del barrio bravo. Son mujeres que salen adelante teniendo distintas historias detrás. Mi rol desde la primera temporada fue muy angular, era un detonador de diferentes historias, incluso en un triángulo amoroso entre ‘Canek’ (Alberto Guerra) y la primera dama”. En esta nueva entrega sigue el personaje con un peso muy importante y Tamara lo vive con una madurez muy profunda.