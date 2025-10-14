Martes, 14 de Octubre 2025

Los dos estrenos imperdibles de hoy en Netflix

Conoce los lanzamientos que Netflix tiene para sus suscriptores

Por: Xochitl Martínez

"Todos te quieren cuando has muerto" ya se puede ver en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Este martes 14 de octubre Netflix tiene nuevos contenidos que son perfectos para disfrutar un momento después de las actividades del día.

Splinter Cell: Deathwatch. ESPECIAL/NETFLIX.

Splinter Cell: Deathwatch

Es una serie de animación, acción y thriller que hoy se estrena en Netflix. En esta adaptación del aclamado videojuego de sigilo e infiltración, el legendario agente Sam Fisher vuelve a la acción cuando una operativa herida necesita su ayuda.

Todos te quieren cuando has muerto. ESPECIAL/NETFLIX.

Todos te quieren cuando has muerto

Es una película de drama y thriller que hoy se estrena en Netflix. Dos empleados de banco desvían fondos de la cuenta de una clienta fallecida y, sin buscarlo, quedan enredados en el submundo criminal de Pattaya. Con las actuaciones de Theeradej Wongpuapan, Vachirawich Wattanapakdeepaisan y Chulachak Chakrabongse.

XM

Temas

