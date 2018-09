Entrevistamos a una "Ingobernable" Kate del Castillo

A Kate del Castillo no se le podría definir con una sola palabra, es una mujer tan llena de matices y verdades que la lealtad que tiene sobre sí misma encumbra todo a su alrededor. Polémica sí, pero también valiente y combativa, por eso es que se ha convertido en un icono de las series latinoamericanas al darle vida a personajes entrañables, osados y decididos.

Este viernes 14 de septiembre, a través de Netflix, se estrena la segunda temporada de “Ingobernable” donde “Emilia Urquiza” -su personaje de la primera dama de México- sigue siendo perseguida e inculpada por el homicidio de su marido -el Presidente “Diego Nava”-. Continuará siendo víctima de las esferas de la corrupción que la siguen acorralando y esta vez tocan uno de sus puntos más frágiles, el secuestro de su hija.

En entrevista para este diario, Kate cuenta la aventura de reencontrarse con “Emilia Urquiza” y de la emoción que le causa estar pronto de nueva cuenta en México, “yo espero poder estar ahí a finales de año para poder pasar Navidad con mis papás”, así como de los nuevos proyectos que están en camino, una cinta en Estados Unidos y el regreso de “Teresa Mendoza”. La historia de “Ingobernable” esta vez se rodó entre Colombia y México.



-En los primeros capítulos de la segunda temporada a “Emilia” le pasa de todo, ¿qué tan agotadora física y mentalmente fue esta segunda entrega para ti?

-Mucho, tanto física como mentalmente, porque la verdad es que todas las escenas están hasta el tope emocionalmente hablando, y luego también demandan mucho trabajo físico, a la pobre mujer nada más en los dos primeros capítulos ya le pasó de todo. Es fuerte... Esta segunda temporada terminé muy agotada en todos los sentidos, demandó mucho.



- ¿Cómo fue para ti reencontrarte con ‘Emilia’, luego de saber que le fue muy bien con la audiencia en la primera temporada?

-Era importante primero para mí saber a dónde iba a ir la historia, porque quedó en un momento donde todos nos quedamos súper picados por saber qué iba a pasar, y cuando me dijeron de que iba la segunda temporada y todo eso, me quedé muy contenta. La historia viene mucho más concreta, más fuerte, más redonda, la calidad de la producción es completamente otra, todo viene mucho mejor y me da mucho gusto. La historia la he vivido y la he sufrido al mismo nivel.



-“Ingobernable 2” llega con una frase contundente -“Al grito de guerra”- que al menos para los mexicanos nos llama mucho y nos late el corazón con tan solo escucharla….

-Me parece acertada la frase porque literal, ella (“Emilia”) está en un grito, porque no se va a quedar callada y es que es una guerra lo que está sucediendo. Y “al grito de guerra” es porque somos mexicanos y el país entero está en una lucha en ese momento, se está desmoronando el país y ella está en un grito de dolor tanto físico como emocional, es una guerrera.

-La trama retrata un golpe de Estado en el país. Y en México estamos por vivir una nueva etapa con el gobernante que elegimos. ¿Ustedes, con esta historia querían basarla en la realidad que se vive o en lo que tendría que hacer un país a causa del yugo en el que se encuentra?

-Es una serie política, estamos hablando del gobierno de México, de la pareja presidencial y no podemos dejar de denunciar ciertas cosas aunque sea ficción; hacemos alusión a los 43 (desparecidos de Ayotzinapa), hacemos alusión a un montón de cosas que pasan ahí, a toda la corrupción que hay, el teje y maneje en Los Pinos y los grandes empresarios y al final cómo se friegan al pueblo, a los más pobres, y no podemos hacer oídos sordos porque eso es lo que está sucediendo en nuestro país, es un reflejo de la sociedad.

Sin embargo, la historia es ficción y queremos además que no sea una serie de denuncia, lo principal es la trama y que la gente no pueda dejar de verla y se divierta y se enganche, eso es lo que queremos... Y, si dentro de eso podemos mandar una reflexión, qué bendición, me parece increíble. No hay alusión en la serie al cambio de gobierno ni nada, dejamos la ficción y la realidad separadas.



-En la trama se destaca una parte muy emotiva de “Emilia” con su hija, se está sacrificando para que la liberen del cautiverio en el que se encuentra, ¿cómo fue filmar esta parte que conectará las emociones con el público?

-En esta temporada viene mucho la parte familiar, jugamos mucho con el tiempo; vamos a ver cómo se enamoraron ella y el Presidente, será un poco más de ver la familia que eran y que se desmoronó por completo.



- ¿Sientes alguna responsabilidad en el tema de abrir papeles tan importantes para las actrices, por lo menos en México, a partir de “La Reina del Sur”? Porque gracias a ti se abrió una brecha muy importante para este tipo de roles…

-Yo no me echo esa responsabilidad en lo más mínimo, pero sí me da gusto que se hayan abierto muchas más posibilidades de personajes más interesantes y mucho más dimensionales para mujeres; que sean (roles) inteligentes, poderosos sin ser sexualizados y además protagonistas, que sean aguerridos, me parece increíble, ya era hora que los escritores hicieran buenas historias para mujeres protagonistas.



- ¿Para ti, cómo ha sido esa evolución como actriz en cuanto a estos personajes que te hemos visto en las series de televisión; te gustaría hacer papeles diferentes?

-He hecho otras cosas diferentes, acabo de hacer una película que se llama “All about Nina” que se va estrenar el 28 de septiembre en Estados Unidos y hago a una hippie lesbiana, ¡imagínate! No tiene nada que ver con lo demás, pero también es una mujer realizada, hecha y derecha que es fuerte y que no necesariamente tiene que estar con un arma o pelear con alguien para ser una mujer fuerte. Sí, he hecho otras cosas, lo que pasa es que la televisión tiene un alcance enorme que no lo tiene muchas veces una película independiente como ésta.



-Eres un ejemplo para muchas mujeres; debe ser bonito, para ti, encontrarte con las personas en la calle y que te digan que te admiran, ¿no?

-Me encanta que lleguen y me digan todo eso porque si yo puedo servir de ejemplo para algo bueno, pues es maravilloso y es un honor; sobre todo, creo que “Teresa Mendoza” (“La reina del sur”) se volvió un icono de la mujer guerrera, que fue una víctima, pero que no se victimiza, que es ahora una sobreviviente. Se volvió la mejor en el negocio -no en el bueno- pero en un mundo de hombre se volvió la mejor porque no tuvo otra opción en la vida.

PARA SABER

Regresa a México para Navidad

Faltan poco más de tres meses para que Kate del Castillo llegue a casa de sus padres para celebrar Navidad, iría a comer tacos y a reunirse con sus amigos. Lo más importante: cerraría un ciclo en el que, considera, el gobierno mexicano hizo una cacería de brujas en su contra: “Quería regresar a México y podía, pero mis abogados me dijeron que no hasta tener más garantías”.

“Hubo un momento en que me hice a la idea de no visitar mi país en donde no me quieren. Me refiero al gobierno que me dio palo con todo durante meses. Pensaba: ´para qué me arriesgo’”, finaliza.