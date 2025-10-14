Una película hecha por puras mujeres llega al Festival de Cine de Morelia

En México, 4 de cada 10 personas que hacen una película son mujeres. Y si se revisan las cifras oficiales de producirlas, es fácil ver que el número de mujeres se ha más que duplicado desde la pandemia, pues, mientras en 2020 había 43 proyectos comandados por ellas, el año pasado se registraron 115.

¿Crecimiento real o una mera pantalla? La discusión puede ser variada, pero el hecho es que en el Festival Internacional de Cine de Morelia se presenta una cinta prácticamente hecha por puras mujeres , desde la producción, cabezas de departamento y elenco.

Se trata de Vainilla, contemplada en la competencia oficial del certamen, en la que se cuenta la historia de una familia que está por perder su casa, desde la mirada de una niña.

Una historia de mujeres hecha por mujeres

Karla Luna Cantú y Andrea Porras Maderos fueron las responsables de llevar a buen puerto la ópera prima de la también actriz, Mayra Hermosillo (Gringo hunters), en la que hasta de extras tuvieron que participar para poderla hacer.

" Creo hay un paralelo con la historia de este grupo de mujeres que intentan salir adelante ; nosotros éramos un grupo de mujeres que no teníamos dinero para levantar una película de este tamaño, con tantas locaciones y actrices, coral, de época, con niños y playa", recuerda Karla.

La película trata de Roberta, una niña de 8 años que, en el México de finales de los años ochenta, observa cómo su familia, compuesta por siete mujeres, lucha por salvar su hogar de las crecientes deudas, una lucha que cambia la forma en que se ve a sí misma y a los que la rodean.

Hubo una semana en la que, narran, no tenían cómo darles de desayunar al equipo de producción y entonces, una de ellas le dijo a una amiga con restaurante que les ayudara, aunque luego tuvo que ir directamente por la comida.

“Ni Karla ni yo venimos de familias de cineastas, ni mucho menos, hemos hecho un poco el camino a huev…, pero han habido mujeres que han abierto el camino de esta forma”, dice Andrea.

Una de las cosas que se hacían en set, antes de cada jornada de rodaje, era el llamado “Círculo del Amor”, en el que se unían quienes quisieran para desestresarse y recordar el privilegio que es hacer cine.

"Muchos factores jugaron en este cambio de perspectiva de cómo se filma, porque al final del día teníamos las cosas diferentes; sin un estudio, la estructura y lineamientos que siempre hay que seguir. La idea del Círculo es que cuando inicias el rodaje, la gente está con altos niveles de estrés, pero también es un buen momento de estar presente y disfrutar el proceso. a veces se olvida el privilegio que es hacer cine. No somos bomberos y doctores. Con el Círculo era regresar a eso y decir ‘estamos aquí´ y aunque eran sólo tres minutos, terminamos agarrados de las manos y hacíamos una meditación, o masajito a la espalda a la persona que está al lado", detalla Karla.

Natalia Plascencia; Aurora Dávila; Fernanda Baca; María Castellá; Rosy Rojas y Lola Ochoa, conforman el reparto de Vainilla, que comenzará su corrida festivalera después de Morelia, para un estreno comercial el próximo año.

A ellas, se suman las entrevistadas en varias tomas, pues salen en algunas escenas como “extras”, Algo normal en producciones de bajos recursos.

Mientras Karla tiene entre su filmografía Bardo, de Alejandro González Iñárritu; Andrea produjo el corto Camotes, que en 2020 obtuvo la Medalla de Bronce en el Oscar Estudiantil. Así han ido labrando su camino en el cine.

"Cuando alguien me ve chavita, cuando me ven como buena gente que no llega a gritar, te tratan de una forma; yo no soy de decir mis credenciales, pero cuando se da en la plática donde trabajé, te hablan diferente. En México siento que es como ganarse ese respeto, llevo pocas películas, pero he levantado muchos cortos, sé lo que hace cada departamento, me sé los costos de todo, entonces nadie me puede chorear", expresa Andrea.

