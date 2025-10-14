El payaso del maizal está basada en la novela Clown in a Cornfield de Adam Cesare y su versión cinematográfica ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.

El payaso del maizal. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Quinn y su padre acaban de mudarse al tranquilo pueblo de Kettle Springs con la esperanza de empezar de nuevo.

Pronto, Quinn descubre una comunidad que atraviesa tiempos difíciles tras el incendio de la querida fábrica de jarabe de maíz Baypen. Mientras los habitantes discuten entre sí, una siniestra figura sonriente emerge de los campos de maíz.

Pero la verdadera diversión comienza cuando Frendo, el payaso, sale a jugar.

El payaso del maizal

(Clown in a cornfield)

De Eli Craig.

Con Katie Douglas, Aaron Abrams, Carson MacCormac, Vincent Muller, Kevin Durand.

Estados Unidos-Canadá, 2025.

